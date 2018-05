L’Odissea del cibo, dal campo alla tavola. Al via “I mercoledì dell’Archiginnasio”

Dalla sinergia tra le specifiche competenze dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e il contributo storico-applicativo della Delegazione di Bologna dei Bentivoglio dell’Accademia Italiana della Cucina, supportata dalla partecipazione scientifica di rappresentanti del mondo universitario spesso comuni ad entrambe le istituzioni, nasce il primo ciclo di incontri con il pubblico de “I mercoledì dell’Archiginnasio”. Gli incontri focalizzeranno l’attenzione su 5 prodotti agroalimentari di grande importanza per la filiera agroalimentare nazionale e la dieta mediterranea patrimonio UNESCO: l’asparago, il pane e la pasta, il pesce azzurro, la cipolla, il maiale. Focus di ogni singolo incontro sarà la trattazione del “valore” dell’alimento, ovvero la sua funzione a livello “agricolo”, “nutrizionale” e “culturale”.

Il primo incontro, che si terrà presso la sala del Cubiculum Artistarum dell’Archiginnasio (Piazza Galvani 1), sarà dedicato all’asparago e vedrà come relatori: Stefano Calderoni – Presidente CIA-Agricoltori Italiani Ferrara, il Prof. Marco Malaguti Docente dell’Università di Bologna e il Prof. Emerito Giovanni Ballarini, Presidente Onorario Accademia Italiana della Cucina.

Il Prof. Giorgio Cantelli Forti – Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura sostiene che – “Tali incontri intendono formare un percorso completo della filiera alimentare attinente alle eccellenze enogastronomiche italiane. Il cittadino, infatti, ha il diritto e anche il dovere di essere correttamente informato sulla natura dei prodotti alimentari che giornalmente consuma e di conoscerne, non solo le qualità nutrizionali e salutistiche, ma anche il valore economico per l’economia del Paese nonché gli aspetti storici e culturali che l’hanno creato nel tempo. Infatti è ormai di dominio comune la consapevolezza che il settore agroalimentare rappresenti una ricchezza unica per il nostro Paese, che deve essere protetta e valorizzata a tutto vantaggio della nostra economia e delle eccezionali opportunità di lavoro che è in grado di offrire. Tale consapevolezza deve però essere accompagnata da una corretta conoscenza delle singole filiere alimentari delle eccellenze Made in Italy, dai processi produttivi alle caratteristiche qualitative, fino alle potenzialità gastronomiche”.

La Prof.ssa Rosanna Scipioni – Vice delegato dell’Accademia di Bologna dei Bentivoglio afferma – “L’importanza di questi incontri per aiutare la popolazione interessata ad aumentare la propria conoscenza dei prodotti che giornalmente consuma, nonché, la consapevolezza del loro valore produttivo, economico e storico. Grazie alla partnership con l’Accademia Nazionale di Agricoltura siamo sicuri di poter fornire interventi di alta qualità e spessore scientifico”.

L’obiettivo degli incontri dichiarano entrambi – “E’ quello di far acquisire al pubblico conoscenze precise in grado di superare disinformazione e luoghi comuni, ma anche di fornire spunti e suggerimenti per la vita quotidiana, in quanto il settore agroalimentare è ricchezza di tutti gli italiani.”

Gli incontri, che si svolgeranno da maggio a novembre presso la storica sala del Cubiculum Artistarum dell’Archiginnasio (Piazza Galvani 1, Bologna), sono a ingresso gratuito e aperti a tutta la cittadinanza.