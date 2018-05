Per il collaudo del cavalcavia n.166 ter SP27 chiusure programmate in A1 e A14

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di domenica 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, sia verso Milano sia in direzione di Bologna/Firenze, per consentire il collaudo del cavalcavia n.166 Ter della Strada Provinciale 27 “Valle del Valsamoggia” che sovrappassa la A1 Milano-Napoli in corrispondenza del km 184+900.

Pertanto, chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna/Firenze/Ancona, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione autostradale di Valsamoggia che sarà, inoltre, chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna/Firenze/Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, potrà percorrere la SS9 Via Emilia e successivamente la Tangenziale di Bologna, per raggiungere le varie destinazioni;

-per chi proviene da Firenze ed è diretto a Milano, il traffico verrà deviato sul Raccordo di Casalecchio dove potrà uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale e successivamente la SS9 Via Emilia, in direzione di Modena, con rientro sulla A1 a Valsamoggia, in direzione di Milano.

Di conseguenza sulla A14 Bologna-Taranto, sul Raccordo di Casalecchio e sul Ramo Verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-Sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, chi proviene da Ancona ed è diretto a Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, potrà percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Modena ed entrare sulla A1 Milano-Napoli alla stazione di Valsamoggia per procedere verso Milano;

sarà chiusa l’area di servizio ‘La Pioppa est’ dalle ore 23:00 di sabato 12 alle ore 06:00 di domenica 13 maggio;

sarà inaccessibile l’area di servizio ‘La Pioppa ovest’ dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di domenica 13 maggio.

-Sul Raccordo di Casalecchio sarà chiuso il ramo di svincolo che dal Raccordo di Casalecchio, per chi proviene da Ancona, immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e la SS9 Via Emilia, in direzione di Modena ed entrare sulla A1 Milano-Napoli alla stazione di Valsamoggia, in direzione di Milano.

-Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna) sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 Via Emilia e Bologna Borgo Panigale, in entrambe le direzioni.

Pertanto, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sia verso Ancona sia in direzione di Milano.

In alternativa, chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, sarà deviato sulla SS9 Via Emilia, verso Modena.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.