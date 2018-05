Hashish, eroina e cocaina in Piazza XX Settembre, due tunisini arrestati a Bologna

I servizi antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno portato all’arresto di due spacciatori di sostanze stupefacenti tunisini, una trentaquattrenne e un trentanovenne, disoccupati, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio in Piazza XX Settembre, quando il trentanovenne ha scambiato un Carabiniere del Nucleo Operativo, vestito con abiti civili, per un potenziale cliente in cerca di droga e gli ha proposto l’acquisto di una dose di hashish.

Oltre alla dose di droga, l’uomo è stato trovato in possesso di una decina di euro in contanti. Maggiore, invece, la quantità di sostanze stupefacenti rinvenuta nella disponibilità della donna: 80,9 grammi di hashish, 3,2 grammi di cocaina, 2,5 grammi di eroina e 200 euro in contanti. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, i due spacciatori sono stati rinchiusi in camera di sicurezza.