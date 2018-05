Venerdì 11 maggio alla Palestra delle Scuole Elementari C. Stradi in Via A. Boito 29 è in programma il seminario nazionale di Karate-Do organizzato da Japan Karate Shotorenmei Italia Emilia-Romagna in collaborazione con Karate-Do Shotokan. Il ritrovo è alle ore 17, l’evento è aperto a tutti i praticanti di karate di qualsiasi ente e federazione. Ospite speciale Koji Arimoto, campione del mondo World Karate Federation e Japan Karate Shotorenmei.