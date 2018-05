Una medaglia a Vasco, cane dal fiuto infallibile in forza per dieci anni al nucleo cinofili della Polizia Municipale di Bologna

Una medaglia per Vasco, uno dei cani in forza per dieci anni al nucleo cinofili della Polizia Municipale di Bologna e in pensione da qualche settimana. La cerimonia con la quale il Comune ringrazierà l’animale per il suo prezioso lavoro si svolgerà nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio alle 12.30 di lunedì 28 maggio. Si tratta della prima medaglia nel suo genere per il Comune di Bologna, e per l’occasione gli assessori e i consiglieri comunali hanno contribuito insieme alla realizzazione di questo momento di festa e altrettanto insieme consegneranno il riconoscimento con l’assessore alla sicurezza urbana integrata e alla Polizia Municipale, Alberto Aitini, e la Presidente del Consiglio comunale, Luisa Guidone.

Con Vasco ci sarà anche il conduttore, Fabrizio Orsini che, come accade per tutti gli agenti di Polizia Municipale del nucleo cinofili, ne è anche il proprietario.

In questi giorni va in pensione anche Axel, collega di Vasco: l’Amministrazione sta valutando con il Comandante della Polizia Municipale, Romano Mignani, le modalità con cui far diventare sistematico il riconoscimento che il Comune vuole rendere agli agenti a quattro zampe. Intanto restano in servizio al nucleo cinofili Apache, Anubi e Grey.

(nell’immagine uno dei cani del nucleo cinofili della Polizia Municipale di Bologna)