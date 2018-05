Maggio Fioranese: Iskra Menarini sul palco di Piazza Ciro Menotti

La giornata di sabato 13 maggio troverà il suo culmine nel concerto di Iskra Menarini, storica corista e collaboratrice di Lucio Dalla, dal titolo “Da Caruso ad Iskra, un viaggio nell’anima”, che si terrà in Piazza Ciro Menotti alle 21.30. Ingresso gratuito.

Iskra, dopo aver studiato canto, canto lirico, recitazione, danza, chitarra classica ed aver partecipato alla pubblicazione di alcuni album come corista, conosce Lucio Dalla, un incontro che l’ha portata a una lunga collaborazione come sua vocalist e non solo. Dalla decide di farla conoscere anche come solista, facendola esibire in tutto il mondo nei suoi concerti per i 24 anni in cui lo affianca nelle tournée, nelle trasmissioni televisive e in diversi video musicali, come “Ciao”, “Attenti al lupo”, “Lunedì” e in “Tosca – Amore disperato”. Collabora anche con altri cantanti, come gli Stadio, Luca Carboni, Samuele Bersani. Contemporaneamente canta in tour e in televisione anche con Gianni Morandi. Nel 2013 autoproduce l’album “Ossigeno: un viaggio nell’anima”: l’album è un percorso nella sua vita musicale con nuovi brani inediti da lei composti e alcune cover in ricordo del grande Lucio.

Per consultare il programma completo del Maggio Fioranese 2018 è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.