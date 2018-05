Edilizia Scolastica, in arrivo oltre 20 milioni dalla Regione per il territorio metropolitano

Il Consiglio metropolitano ha approvato nella seduta di ieri l’Avviso pubblico per la redazione del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020, nonché i tempi e le modalità di presentazione delle proposte progettuali, i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione.

La Regione Emilia-Romagna ha infatti annunciato l’emissione di Mutui Bei (interamente rimborsati dalla Stato) per il prossimo triennio e delega a Province e Città metropolitane l’attivazione delle procedure per la redazione delle graduatorie.

In base a una prima stima le risorse a disposizione della Regione sono circa 100 milioni di euro, di cui oltre 20 destinati al territorio metropolitano bolognese: il 60% (circa 12 milioni) per progetti degli Enti locali e il restante 40% (8 milioni) per interventi sugli istituti superiori della Città metropolitana.

L’Avviso per la presentazione dei progetti sarà pubblicato sul portale della Regione Emilia-Romagna nella specifica sezione Edilizia Scolastica dal 14 maggio al 1° giugno.

“I criteri di priorità degli interventi sono stati condivisi e approvati dalla Conferenza metropolitana di Coordinamento il 2 maggio scorso, – spiega il consigliere delegato Daniele Ruscigno – e, come da indicazioni del Bando ministeriale, saranno favoriti in particolare interventi di adeguamento o miglioramento”.

Ogni intervento proposto dovrà avere un importo complessivo superiore a 80 mila euro, fatta salva la possibilità di finanziare interventi di entità inferiore in relazione alle dimensioni dell’edificio e alla natura dell’opera. Il contributo richiesto non potrà superare il 90% dell’importo totale dell’intervento e il valore massimo del contributo non potrà superare in ogni caso i 2 milioni di euro.

Le proposte del territorio saranno esaminate dalla Città metropolitana che entro il 9 luglio prossimo trasmetterà la graduatoria alla Regione per l’inserimento nel Piano regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020.

La delibera è stata approvata con 13 voti a favore (Pd e Rete Civica) e 2 astenuti (Uniti per l’Alternativa e Movimento 5 stelle).