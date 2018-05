Bologna in estasi per il concerto di Anastacia “donna soul”

Conquista il pubblico dell’Europauditorium di Bologna la voce black di Anastacia, icona pop statunitense con all’attivo sei album, due raccolte e una stima di trenta milioni di dischi venduti nel mondo. Approdata al successo nel 1998 grazie alla celeberrima “Not that kind” a cui hanno fatto seguito successi indimenticabili come “Paid my due” e “Left outside alone” oltre al duetto con Eros Ramazzotti in “I Belong to you”.

Teatro esaurito in ogni ordine di posti e pubblico entusiasta che a stento è riuscito a stare seduto per tutta la durata dello show.

Terza delle 4 date previste (le altre tre Brescia, Roma e domani Milano) prima di un’altra manciata di date che si consumeranno tra giugno e luglio prossimi, per presentare il suo ultimo album “Evolution”, registrato a Stoccolma con il produttore esecutivo Anders Bagge ( lo stesso di Madonna) e il suo team dei Baggpipe Studios.