Giornata internazionale della Croce Rossa, consegnata in Municipio la bandiera che sarà esposta in piazza

17 milioni di volontari, di cui oltre 160.000 in Italia, celebrano l’8 maggio, in tutto il mondo, la Giornata Internazionale della Croce Rossa in occasione della nascita di Henry Dunant, l’uomo che sui campi di battaglia ha avuto l’idea che ha portato alla nascita della più grande organizzazione Umanitaria del mondo.

Il Comitato CRI di Reggio Emilia per ricordare l’avvenimento e portare il suo contributo a questa giornata, venerdì 4 maggio, in un apposito incontro con l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, ha consegnato al Sindaco Luca Vecchi e al Vice Sindaco ed assessore al welfare, Matteo Sassi la bandiera della Croce Rossa perché possa essere esposta nel palazzo comunale; contestualmente sono state presentate le attività del 2017 e i festeggiamenti che saranno realizzati in centro storico il 26 e 27 maggio.

Una rappresentanza degli oltre 500 soci volontari attivi ha accompagnato il Presidente Roberto Piro per testimoniare alla comunità reggiana il lavoro che la CRI compie per il benessere dei cittadini, attraverso il lavoro volontario, il tempo e la competenza dei propri soci.

La mission dell’associazione: tutelare e proteggere la salute e la vita, favorire il supporto e l’inclusione sociale, preparare e dare risposta ad emergenze e disastri, disseminare il Diritto Umanitario Internazionale, promuovere attivamente lo sviluppo dei giovani, agire con una struttura efficace e trasparente che fa leva sul volontariato, si realizza attraverso 6 aree di impegno.