Proseguono le attività del Basket integrato CSI

Domenica 22 aprile a Bagnolo in Piano si è svolta una tappa del torneo regionale basket integrato, organizzato da CSI FISDIR rappresentati da Piergiorgio Visentin, con sei squadre partecipanti: la squadra locale ARBOR Dream Team (foto) All. Romano, ANFFAS SASSUOLO All. Micheloni, USHAC CARPI All. Donagemma, 5ALTO BASKET S.SECONDO All. Raineri, ACQUARELLO PIACENZA All: Bozzi e DREAM TEAM PIACENZA All. Marangon, turno di riposo per CIRCOLO AGAPE BRAIDA All. Maffei, arbitro dell’evento Franco Maffezzoli. L’amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano ha fornito gli impianti in collaborazione con Zucca Gialla.

E’ stata una vera e propria giornata di sport, dove si applaude al canestro dell’avversario, se si cade ci si rialza insieme e l’agonismo non manca di certo, così come i sorrisi sui visi di tutti. Durante questo torneo tutti sono coinvolti nel gioco e chiamati ad aiutare la squadra per raggiungere un obiettivo comune, che va ben oltre vincere la singola partita: il vero orizzonte è quello di crescere insieme. Si impara tutti a stare insieme, giocatori, allenatori, volontari, genitori, organizzatori e si apprezza il valore del tempo speso insieme divertendosi.

Queste attività sono rivolte a ragazzi con diverse disabilità, fisiche, psichiche, cognitive, invito i ragazzi e le famiglie interessate a prendere informazioni sulla nostra attività di Basket a Reggio Emilia, consultando la pagina Facebook: Arbor Dream Team.