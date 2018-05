Ciclismo: oltre 1500 alla Dieci Colli bolognese

Oltre 1.500 cicloamatori alla 34/a edizione della gran fondo “Dieci Colli”, grande classico del calendario ciclistico amatoriale nazionale. Giampaolo Busbani e Ilaria Lombardo sono i primi classificati della tradizionale manifestazione delle colline bolognesi, con partenza e arrivo all’interno dei Giardini Margherita.

Busbani, portacolori della Cicli Copparo, ha chiuso la corsa di 132,2 km in 3:36:25 alla media di 36.6 km/h. Per Lombardo, tra le donne, secondo successo dopo quello della scorsa edizione in 3:58:19, alla media di 33.2 km/h.

Col numero 1, al via il Ct azzurro Davide Cassani, che ha chiuso la mediofondo di 82 chilometri in 2:19:42, alla media di 35.6 km/h, prima di partire per Gerusalemme per il Giro d’Italia. Tra i partecipanti anche Jury Chechi, pluricampione mondiale e olimpico della ginnastica.