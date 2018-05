Alcuni degli interventi eseguiti ieri dalla Polizia di Stato reggiana

Poco dopo le 8.00 la Polizia è intervenuta in via dei Gonzaga su segnalazione di furto con destrezza ai danni di un anziano. Sul posto il malcapitato riferiva che una donna, presumibilmente di etnia rom, lo circuiva abbracciandolo e con abile mossa gli sottraeva il

portamonete contenente pochi euro.

Intorno alle 10.00 intervento in via S. Giacomo per un tentato furto in abitazione. Sul posto gli operatori constatavano che i malviventi erano penetrati all’interno di una abitazione violando la finestra di una stanza posta al primo piano e una volta dentro, gli stessi bloccavano la porta d’ingresso dall’interno per ritardare un eventuale intervento dei tutori dell’ordine. Da un primo sopralluogo, comunque, non si evidenziava nessun ammanco.

Alle 13.00 la Polizia è intervenuta in Piazzale Marconi dove era stata rinvenuta una bicicletta sottratta in mattinata. Gli operatori giunti sul posto riconsegnavano il velocipede al legittimo proprietario invitandolo a sporgere denuncia presso gli Uffici della Questura.

Poco dopo le 14.00 intervento in via Kennedy, presso un negozio di abbigliamento presente all’interno del Centro Commerciale “Meridiana”, per un tentato taccheggio da parte di una donna straniera. Gli operatori giunti sul posto recuperavano la merce, vestiario neonatale dal valore di circa 50 euro, e successivamente procedevano al deferimento della giovane di origini moldave.

Un’ora più tardi intervento in via Turri presso un parrucchiere per diverbio tra un cliente ed il titolare. Sul posto gli agenti apprendevano che i due litiganti erano passati alle vie di fatto, con il cliente che aveva ricevuto un colpo al volto da parte del titolare. Gli operatori deferivano sul posto l’aggressore denunciandolo per lesioni personali.

Infine, alle 18.3,0 la Polizia di Stato interveniva al Parco del Popolo su segnalazione

di una accesa lite tra ragazzi. Gli operatori giunti sul posto identificavano solo una fazione che confermava che alcuni ragazzi, che frequentano abitualmente quel parco, si erano spintonati con veemenza.