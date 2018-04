Raccolta dei rifiuti “porta a porta” a Vignola, cosa c’è da sapere

A partire da venerdì 4 maggio, e fino a sabato 23 giugno 2018, ogni titolare di una posizione Tari, ovvero colui al quale è intestata la bolletta della tassa sui rifiuti, potrà ritirare il proprio kit per la raccolta dei rifiuti “porta a porta” all’eco sportello temporaneo allestito da Hera in Via Barella 555, presso il parcheggio del cimitero. Questo sportello rimarrà aperto nei giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.30. Il ritiro dei kit potrà essere effettuato anche da un familiare/socio/conoscente del titolare della posizione Tari, tramite compilazione della delega presente sulla lettera che è stata inviata in questi giorni a tutte le famiglie vignolesi.

Anche se, dal 4 maggio al 23 giugno, ci si potrà recare all’eco – sportello di Hera pure senza appuntamento, si consiglia comunque, nei limiti del possibile, di rispettare per il ritiro del proprio kit la data indicata nella lettera pervenuta in questi giorni a ogni famiglia. Se ci si presenta infatti nel giorno indicato, si avrà diritto ad avere la priorità nell’eventuale coda di attesa. Chi non riuscisse poi a ritirare il kit in questo arco temporale, potrà ritirarlo dopo il 23 giugno all’isola ecologica di Vignola.

Il Comune di Vignola sta predisponendo, a sua volta, una grande campagna informativa, per dare a tutti i cittadini la possibilità di essere informati su questo cambiamento radicale nella gestione dei rifiuti, che sarà attivato durante il mese di luglio. Proprio per tale motivo, già sul sito del Comune si possono consultare documenti che illustrano le modalità del nuovo sistema di raccolta e rispondono in modo chiaro alle domande più frequenti. Si ricorda inoltre che, per ottenere ulteriori informazioni, Hera ha messo a disposizione il numero verde 800 862 328 (chiamata gratuita anche da cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Per sapere come effettuare una corretta raccolta differenziata col sistema “porta a porta”, si può inoltre scaricare la app “Rifiutologo” sul proprio telefonino.

(immagine d’archivio)