Pusher formiginese spacciava nel reggiano: arrestato dai carabinieri

Si è conclusa con l’arresto di un giovane formiginese l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelnovo ne’ Monti. Da tempo i Carabinieri del NORM della Compagnia montana erano sulle tracce di un giro di spaccio avviato tra i comuni del crinale appenninico. Dopo lunghe ed attente verifiche eseguite sui movimenti del giovane, avendo ormai la certezza del suo coinvolgimento in una fitta rete di spaccio, nel pomeriggio di sabato scorso i militari si sono recati in trasferta a Formigine dove l’hanno fermato a bordo della sua autovettura. I sospetti degli uomini dell’Arma si sono concretizzati durante il successivo controllo.

I militari hanno rinvenuto una decina di dosi di stupefacente, poi rivelatosi essere cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi, pronte per essere immesse sul mercato, oltre ad un bilancino di precisione ed il necessario per il confezionamento. Indosso al pusher, inoltre, ben tre telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti e circa 350 euro in contanti ritenuti essere provento dell’attività illecita. Attesa la flagranza di reato l’uomo, poi identificato in un 38enne di origini marocchine, è stato accompagnato in caserma dove, dopo aver proceduto al sequestro dello stupefacente e di quant’altro rinvenuto, una volta ultimate le formalità di rito è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria modenese, in attesa del giudizio direttissimo.