Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 1 maggio

Iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio precipitazioni deboli irregolari sparse sul territorio, più probabili sui rilievi e fascia collinare. In serata precipitazioni diffuse su tutta la regione a carattere debole-moderato. Temperature: minime comprese tra 11 e 16 gradi, massime in diminuzione tra 18 e 20 gradi.Venti: deboli meridionali sui rilievi, deboli prevalentemente orientali in pianura. Mare: poco mosso.

(Arpae)