Palestre del Centro Sportivo Sterlino. La Giunta del Comune di Bologna approva gli indirizzi per il futuro bando di gestione

La giunta guidata da Virginio Merola ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sport Matteo Lepore, una delibera che definisce gli indirizzi per il futuro bando per la gestione delle palestre del Centro Sportivo Sterlino.

Nel 2014 il Comune di Bologna acquistò dal CUSB il complesso immobiliare dello Sterlino in via Murri 113. Le attività che riguardano il nuoto sono state assegnate per 25 anni all’associazione temporanea di imprese che ha vinto la gara bandita dal Comune di Bologna.

Per l’utilizzo della palestra di Ginnastica Artistica e di quella dei Pulcini la Giunta ha definito indirizzi per il futuro processo gestionale. Un atto molto atteso dal mondo sportivo bolognese per ridare lustro a un centro sportivo amato da sempre dalla cittadinanza. Alla base dei nuovi indirizzi c’è la necessità di un progetto gestionale che preveda anche interventi strutturali per ammodernare gli spogliatoi migliorandone l’efficienza energetica ed allestendo gli spazi sportivi in maniera adeguata alle normative in vigore.

Il futuro gestore dovrà assicurare un servizio che garantisca queste azioni:

· promozione delle attività sportive svolte nel Centro per ampliare la partecipazione del maggior numero delle persone all’attività fisica,

· promozione delle attività sportive svolte nel centro con le scuole primarie e secondarie del territorio,

· promozione della collaborazione con gli assistenti sociali per favorire l’integrazione di persone svantaggiate,

· organizzazione dei campi estivi per bambini in età scolare,

· organizzazione e programmazione annuale di tornei e manifestazioni per la discipline sportive del centro,

· potenziamento della scuola di ginnastica artistica che abbia soprattutto finalità di dare motivazione alla pratica della ginnastica artistica ai bambini che si affacciano all’attività sportiva,

· organizzazione di gruppi di vario livello dai principianti all’agonismo in modo da accontentare tutte le richieste,

· innovazione dell’immagine del centro ed introduzione di politiche di marketing finalizzate alla conoscenza ed alla visibilità anche a reperire risorse economiche attraverso pubblicità e sponsorizzazione,

· piena collaborazione con la gestione delle piscine per rilanciare l’intero Centro Sportivo Sterlino,

· esecuzione a proprio carico dei lavori accessori di manutenzione e ristrutturazione degli spogliatoi delle due palestre.

Sulla base di questi indirizzi gli uffici comunali predisporranno a breve il bando per la selezione del futuro gestore.