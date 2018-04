Martedì 8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, fiaccolata in centro a Sassuolo

In tutta Italia si celebra la nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, 160.000 volontari CRI festeggiano la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un’occasione per celebrare l’unione tra “Persone in prima Persona” durante le emergenze e nel silenzio della vita quotidiana.

Per onorare questa ricorrenza e festeggiare anche i 25 anni della presenza sul territorio, il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana ha organizzato per martedì 8 maggio una fiaccolata che partirà da Piazza Garibaldi a Sassuolo alle ore 20 e si concluderà dopo un breve percorso nel centro storico verso le ore 21.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, assieme a tante altre associazioni sassolesi che hanno già garantito la loro presenza. La CRI vi aspetta numerosi.