Intervento di soccorso a Passo di Croce Arcana, i dettagli

Oggi intorno alle 13, i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna della stazione del Monte Cimone, sono intervenuti per soccorrere un escursionista scivolato sotto il Passo di Croce Arcana, a Fanano, 500 metri sotto il crinale tra Modena e Pistoia. L’uomo, A.P. 34 anni di Montemurlo (Prato), salito in Appennino con la moglie e una coppia di amici per un’escursione, stava scendendo a piedi da Croce Arcana (i sentieri sono ancora parzialmente innevati), quando per cause accidentali, è inciampato e scivolato. È caduto a terra, rotolando a valle per qualche metro, procurandosi alcuni traumi. La ferita più grave, però, è stata provocata da un coltello da cucina che l’uomo (come si usa fare nelle uscite in montagna) teneva nello zaino da utilizzare per il pranzo. Purtroppo, nella caduta, la lama del coltello ha perforato lo schienale dello zaino, provocandogli anche una lesione alla schiena.

L’uomo è stato raggiunto dalla squadra di terra del SAER, che ha individuato e stabilizzato il paziente. L’escursionista è stato quindi recuperato e trasportato a valle tramite l’ausilio di una barella, per un percorso a piedi di circa 5 chilometri. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Fanano. Il 34enne è stato poi affidato all’ambulanza del 118 di Fanano, in sosta poco sopra il rifugio di Capanno Tassoni, che lo ha trasportato in paese a Fanano, all’altezza del campo sportivo, dove attendeva l’elisoccorso di Pavullo. L’uomo ha raggiunto quindi l’ospedale di Baggiovara dove al momento si trova. L’elicottero del 118 era stato attivato già alle ore 13. Ma ha dovuto rinunciare all’intervento per avverse condizioni meteo (vento forte e crinale parzialmente coperto hanno impedito al velivolo di raggiungere il paziente). Il soccorso è stato quindi portato a termine dalla squadra territoriale del Soccorso Alpino. Sul posto, come noto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fanano e Pavullo.