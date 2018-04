Giovedì 3 maggio a Bologna, presentazione dei risultati dell’Osservatorio Innovazione 2018

L’Osservatorio Innovazione Emilia-Romagna 2018 offre una analisi strategica del posizionamento delle imprese emiliano-romagnole di fronte alla complessità del “fenomeno innovazione”, in una fase cruciale di ridefinizione delle modalità con cui il mercato e la società, nell’era digitale e circolare, spingono a progettare, produrre e distribuire prodotti e servizi.

L’Osservatorio è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, promosso da Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Aster e Intesa Sanpaolo, ed è stato realizzato da CISE (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico) con la collaborazione scientifica di Antares.

Lo studio è stato sviluppato a partire da un’indagine campionaria rivolta a tutte le imprese emiliano-romagnole e ha coinvolto oltre 2.000 imprese, pari al 10% del campione. Le informazioni raccolte sono state integrate con diversi dati resi disponibili dai partner del progetto.

L’Osservatorio consegna una serie di strumenti utili per rafforzare le azioni di sistema a livello locale e regionale a supporto dell’innovazione.

La fotografia dello stato dell’innovazione in Emilia-Romagna permette di identificare tre comportamenti innovativi. Il 50% delle imprese ricade in un profilo di leadership tecnologica, il 15% in un profilo di “inseguimento” e almeno un terzo in un profilo di ritardo di innovazione.

La presentazione dei risultati avverrà giovedì 3 maggio (dalle ore 10.30 alle 12.30) a Bologna nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna (in viale Aldo Moro, 62) con la partecipazione di rappresentanti della Regione, del Sistema Camerale, e degli altri partner dell’iniziativa.

La partecipazione all’evento è gratuita. Il programma è disponibile sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna.

Interverranno: Silvano Bertini (Regione Emilia-Romagna) su “Strumenti di monitoraggio dei risultati delle politiche regionali: monitoraggio S3 (Smart Specialization Strategy)”, Lorenzo Ciapetti (direttore Antares Centro di Ricerche Economiche, Politica Industriale e Territoriale) su “L’innovazione come ecosistema di valore”.

Dopo lo spazio per domande, la chiusura dei lavori affidata a Claudio Pasini, segretario generale Unioncamere Emilia-Romagna sul tema “Innovazione, impresa 4.0 e sostenibilità: qualche stimolo per il futuro dal punto di vista delle imprese”.

L’ indagine è stata condotta con particolare riferimento a temi di grande attualità quali Impresa 4.0 ed Economia Circolare. L’incontro è rivolto a tutte le aziende ed istituzioni del territorio ed ha l’obiettivo di descrivere ed analizzare lo stato dell’arte, gli scenari e le tendenze emersi, mettendoli in relazione alle politiche regionali in materia.