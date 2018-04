Fiorano: successo sabato per Matrimonio all’italiana – Delitto a Los Angeles

“Si è svolto felicemente sabato sera 28 aprile l’evento ‘Matrimonio all’italiana; delitto a Los Angeles’, nato dalla collaborazione fra le parrocchie di Fiorano e di Spezzano, che ha portato alla partecipazione di un centinaio di persone alla cena con delitto e alla vittoria della squadra del gruppo giovani di Spezzano.

Con soddisfazione gli organizzatori raccontano un percorso: “Un percorso in continuità con quello che abbiamo fatto due anni fa, nel 2016. Da quel percorso è nato questo, anzi è continuato questo. Il sottotitolo del progetto recita ‘Attori e registi in crescita’, perché coloro che hanno partecipato alla cena con delitto del 2016 sono cresciuti ed hanno aiutato attivamente a preparare, a creare la cena con delitto del 2018. E a loro si sono aggiunte altre persone, nuovi volti … è ciò forma il frutto che abbiamo presentato, un cammino lungo e fatto di relazioni vive, relazioni nuove e vecchie, relazioni che si perdono e che si ritrovano. Riprendendo il titolo amletico di questo progetto ‘Essere o non essere – attori e registi in crescita’, diciamo che tra essere e non essere, noi – e con questo noi, intendiamo tutti quelli che sono questa sera in questa stanza, chi a tavola, chi dietro il sipario, chi giù nelle cucine – noi abbiamo deciso di essere … essere presenti, essere in relazione.>>

Erano circa 40 le persone dello staff e 10 in cucina, in parte di Fiorano e in parte di Spezzano, che con rigoroso affiatamento hanno garantito un’ottima cena e il funzionamento del gioco. Si conferma l’accoglienza della parrocchia di Spezzano, delle sue strutture e delle persone che vi operano. Al termine della serata nel congedarsi si avvertiva un sentito desiderio di ritrovarsi a ulteriori momenti di incontro da svolgere nei due oratori.

Il ricavato della serata, insieme al contributo della regione, dell’amministrazione comunale e della Kerakoll, verrà impiegato per questa e altre attività rivolte ai giovani di Fiorano e Spezzano.