Escursionista soccorso sull’Appennino tosco-emiliano a Croce Arcana

Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, carabinieri e 118 sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi nel soccorso di un escursionista infortunatosi in zona Croce Arcana, sull’Appennino tosco-emiliano. Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori via terra, in quanto gli elicotteri erano impossibilitati a raggiungere la zona a causa del forte vento. L’escursionista, che pare non sia molto grave, è stato raggiunto dapprima da una squadra del Soccorso Alpino, poi assistiti nel recupero dai Vigili del Fuoco.