Enrico Lo Verso a Bologna in “Uno Nessuno Centomila”

Ergo Sum Produzioni presenta nel capoluogo emiliano Uno Nessuno Centomila, con Enrico Lo Verso e per la regia di Alessandra Pizzi. Mercoledì 2 maggio alle 21, sul palco del Teatro Tivoli di Bologna l’attore palermitano darà corpo e voce ai personaggi del romanzo più celebre di Pirandello, rendendo omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi.

Acclamato dalla critica e dal pubblico, soprattutto dei più giovani, lo spettacolo ha di recente ricevuto a Busto Arsizio il “Premio Delia Cajelli per il Teatro”, nell’ambito della Seconda Edizione delle Giornate Pirandelliane, promosse dall’associazione Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento. Nella scorsa stagione il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia. Ospite dei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali, da oltre un anno Uno Nessuno Centomila sta percorrendo l’Italia in una lunga e fortunata tournée che sino ad ora ha registrato il sold-out quasi ovunque.

