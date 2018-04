Divieto di transito in via Zola Ca’ Vecchie a Vignola dal 2 al 23 maggio

Dal 2 al 23 maggio prossimi, il Comune di Vignola ha disposto il divieto di transito nei giorni feriali dalle 8,30 alle 17,30 in via Zola Ca’ Vecchie, nel tratto che va dal civico 4 e prosegue per una lunghezza di circa 100 metri. Il provvedimento si rende necessario per permettere la costruzione di una “berlinese”, ovvero una paratia su un lato della strada, così come disposto dalla Determinazione di Impegno n. 373 del 26 ottobre 2017. Le eccezioni al divieto di transito riguardano esclusivamente mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine in servizio urgente e di emergenza.