Dal 3 al 31 maggio a Carpi, Correggio, Riccione, Pavullo e Bologna il ‘Festival Internazionale delle Abilità Differenti’

Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti, organizzato dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi, giunge alla 20a edizione con il titolo “E Venti…di vita”. Dal 3 al 31 maggio 2018 le città di Carpi, Correggio, Riccione, Pavullo e Bologna ospiteranno la manifestazione dedicata alle arti performative proposte da persone con abilità differenti e agli approfondimenti tematici relativi al tema delle imprevedibili risorse.

L’obiettivo del Festival è far conoscere come l’eccellenza sia possibile anche nella differenza, offrendo la possibilità di incontrare artisti che non si sono fermati di fronte al proprio limite, ma accettandolo e perseguendo i propri desideri, hanno valorizzato le proprie potenzialità e il proprio talento.

La 20a edizione del Festival è strutturata in:

ARTI PERFORMATIVE:

Il palinsesto delle arti performative prevede spettacoli musicali e teatrali.

Il teatro Asioli di Correggio ospiterà la mattina del 3 Maggio dalle 9.30 alle 13.00 l’Open Festival, concorso dedicato alle compagnie emergenti integrate di TEATRO, DANZA E CORTOMETRAGGI.

Alle 21.00 sempre il palcoscenico di Correggio ospiterà “E Venti…di vita tra Musica e Danza”, una serata ricca di ospiti tra cui i ballerini internazionali Florent & Justin, il rapper Marco Baruffaldi e la compagnia EgoMuto.

Il teatro Comunale di Carpi martedì 15 Maggio alle ore 21.00 sarà, invece, il palcoscenico dello spettacolo “Piccolo Grande Pinocchio” inscenato dalla Compagnia Teatrale Manolibera della Cooperativa Sociale Nazareno.

La Compagnia Wemmicks reinterpreta Mercoledì 9 Maggio alle ore 21.00 lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie” presso il teatro Mac Mazzieri di Pavullo.

Giovedi 31 Maggio alle ore 21.00, sempre al teatro Comunale di Carpi, si svolgerà l’ultima serata del festival con lo spettacolo “MusicalMente Magia”. Insieme alle orchestre Scià Scià e Alberto Pio saliranno sul palco l’illusionista Cristopher Castellini e il mago Antonio Casanova.

APPROFONDIMENTI:

I momenti di approfondimento riconfermano le giornate dedicate ai laboratori multidisciplinari, presentazione di libri, testimonianze, proiezione di film a tema, e convegni di psichiatria.

Presso il cinema Space City di Carpi, giovedì 24 maggio alle ore 20.30, verrà proiettato il film “Ogni tuo respiro”, commovente storia vera di Robin Cavendish, rimasto paralizzato dal collo in giù all’età di 28 anni. Il figlio Jonathan, diventato produttore cinematografico, ha voluto rendere omaggio alla memoria del padre e all’enorme coraggio di sua madre. Alla proiezione seguirà dibattito con Silvia Chiodin.

Mercoledì 16 Maggio, il Bistrò 53 di Villa Chierici sarà luogo d’incontro con l’autore Matteo Premi, il quale presenterà il libro “MP3 – Sulle ruote me la rido”, e Lorenzo Vandelli fondatore della squadra Sen Martin Wheelchair Hockey Modena.

La chiesa di Santa Cristina di Bologna e il Vescovado di Carpi, saranno sede del convegno di psichiatria “Noi siamo un Dialogo”, incentrato sul rapporto tra l’essere umano e la malattia mentale; parteciperanno Giovanni Stanghellini, Mons. Francesco Cavina, Fabrizio Starace, Mons. Matteo Maria Zuppi, Angelo Fioritti e Sergio Zini.

Lunedì 21 maggio alle ore 18.00, sempre il Bistrò 53 ospiterà la presentazione di “Technological Skills” progetto con lo scopo di promuovere l’inclusione di persone con disabilità sia attraverso l’uso delle ICT sia incrementando la conseguente autonomia comunicativa.

Si ampliano gli appuntamenti dedicati ai Laboratori Multidisciplinari: presso gli spazi di Villa Chierici di Carpi, il 29 e 30 maggio si terranno laboratori indirizzati alle scuole primarie di primo grado.

Ancora protagoniste le scuole primarie di Carpi che accoglieranno il 4 e l’8 maggio “Il Bambino Ostrica” laboratorio ludico-creativo che si pone l’obiettivo di far riflettere i bambini sul concetto di “diversità”.

Info: festival@nazareno-coopsociale.it