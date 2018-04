Dal 2 maggio iscrizioni al nido comunale di Cavezzo per l’anno 2018/2019

Dal 2 al 31 maggio potranno essere iscritti al nido comunale di Cavezzo i bambini nati dal 1° gennaio 2016 ed i nascituri con data prevista del parto entro il 31 luglio 2018. Queste le condizioni per le iscrizioni all’a.e. 2018/2019, iscrizioni che possono essere effettuate presso l’Ufficio Scuola del Comune oppure direttamente al nido domenica 20 maggio

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, quando la responsabile dell’Ufficio Scuola sarà presente nella struttura in occasione della giornata dedicata ai bambini, durante la quale è prevista una visita guidata destinata ai genitori. E’ possibile visitare la struttura e

conoscere le educatrici anche sabato 12 maggio dalle 10.00 alle 12.30.

All’atto della domanda non è necessario fornire alcun documento, ad esclusione delle mamme in gestazione che dovranno presentare il certificato medico attestante la data presunta del parto. Eventuali documentazioni necessarie saranno richieste caso per caso. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Scuola telefonando allo 0535/49809 od

inviando una e-mail all’indirizzo clara.bonfatti@comune.cavezzo.mo.it.