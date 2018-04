Corriere droga proveniente dal Perù, arrestato al Marconi di Bologna

Un altro duro colpo al narcotraffico è stato inflitto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna presso l’aeroporto “Guglielmo Marconi”, ogni giorno impegnati nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, circa un chilogrammo di cocaina purissima è stato sequestrato dai finanzieri nel corso di una operazione antidroga, che ha portato all’arresto del corriere e alla denuncia del complice che lo attendeva all’arrivo, entrambi cittadini sudamericani.

Nonostante l’accurato confezionamento, il “corriere”, un quarantenne peruviano residente

da tempo in Italia, non è riuscito a eludere il controllo dei finanzieri e soprattutto il fiuto del

cane antidroga “Calma”, che ha segnalato il soggetto e il bagaglio al seguito.

La bravura dei finanzieri “a 2 e 4 zampe” ha portato al rinvenimento di numerosi involucri,

occultati all’interno di appositi doppifondi ad hoc ricavati sia nei capi d’abbigliamento che

nelle scarpe del passeggero. Ogni involucro era accuratamente confezionato ed imbottito

con abbondante polvere di caffè, nel tentativo – risultato vano – di eludere il fiuto del cane

antidroga.

Gli immediati approfondimenti dei finanzieri hanno anche consentito di identificare e segnalare all’Autorità il complice del corriere, che lo aspettava in aeroporto per portare il

prezioso carico sul litorale adriatico.

Su disposizione del Magistrato di Turno, il corriere è stato immediatamente associato

presso la casa circondariale “Dozza”, mentre il complice è stato denunciato a piede libero.

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe reso al dettaglio centinaia

di migliaia di euro.

L’attività in questione si inserisce nel più ampio contesto operativo di contrasto ai traffici

illeciti perpetrati attraverso il trasporto aereo, attuato dalla Guardia di Finanza a tutela dei

cittadini, anche grazie al contributo delle unità cinofile del Corpo.