Controlli della Municipale reggiana durante il ‘ponte’ del 25 aprile

Due mezzi rubati ritrovati e altri otto finiti sotto sequestro perché in circolazione senza la necessaria copertura assicurativa: questo il bilancio dei pattugliamenti della Polizia municipale di Reggio Emilia, nella prima fase dei ‘lunghi ponti’, la scorsa settimana, per rafforzare la sicurezza stradale.

Nel week end appena trascorso la vigilanza con il Targa System ha permesso agli agenti di sequestrare otto mezzi, circolanti nonostante la mancanza di copertura assicurativa.

Sabato 28 aprile, tra via Lincoln e via Newton sono stati fermati una Opel, un Fiat Doblò e una Ford Fiesta. Mentre lo scorso venerdì i sigilli di sequestro sono stati apposti ad altri tre mezzi: un furgoncino Iveco Daily, una Mercedes e una Skoda, guidati da persone tra i 20 e i 70 anni.

Sempre a Nord-Est della città, giovedì 26 aprile, l’occhio elettronico del Targa System ha scovato un’utilitaria e un motociclo a loro volta privi di copertura assicurativa.

Contestualmente al sequestro di tutti i mezzi in questione, sono state elevate sanzioni ai conducenti per 849.00 euro per aver violato l’articolo 193 del Codice della Strada.

Le verifiche sulle coperture assicurative sono state effettuate anche all’interno di diversi parcheggi pubblici, consentendo il ritrovamento di due mezzi rubati e una coppia di targhe di provenienza furtiva.

Lo scorso 24 aprile infatti gli agenti hanno ritrovato all’interno del parcheggio di via Raffaello Sanzio un autocarro (sopra i 75 quintali) che risultava rubato nel Mantovano all’inizio del 2018 e montava targhe anch’esse provento di un furto, avvenuto però in circostanze e tempi diversi rispetto a quello dell’autocarro. Ad un primo accertamento, gli agenti hanno verificato che la denuncia si riferiva solo alle targhe. E’ stata la verifica effettuata sul numero di telaio dell’autocarro a svelare l’arcano del duplice furto. Infine una Audi A4, risultata rubata nel Parmense nel novembre 2017, è stata ritrovata in via don Bursi nel pomeriggio del 24 aprile.