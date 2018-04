Conferenza-spettacolo “Che tutti insieme si può cambiar” domenica 6 maggio a Sassuolo

E’ promossa nell’ambito delle celebrazioni per la festa del 1° Maggio, la conferenza-spettacolo “Che tutti insieme si può cambiar” per domenica 6 maggio a Sassuolo.

Presso il parco Norma Barbolini-Borgo Venezia (via Monchio, 1) alle ore 16.30, si potrà assistere al recital di Claudio Silingardi (voce narrante) accompagnato da Marco Dieci (chitarra e voce), Chris Dennis (violino), Frank Coppola (batteria), Gigi Cervi (basso) e Lucio Gaetani (bouzouki e mandolino).

Il repertorio è quello delle canzoni di lotta, di lavoro e di resistenza (1945-2015).

Lo spettacolo è libero e aperto a tutti. E’ promosso dal circolo Arci “Alete Pagliani” insieme alla Cgil e allo Spi di Sassuolo, in collaborazione con l’Istituto storico di Modena. In caso di maltempo si svogerà preso la sala Mammi all’interno de circolo Arci (via Monchio, 1).