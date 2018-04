73a Festa della Liberazione, mercoledì a Bastiglia il tradizionale Giro dei cippi

La proposta culturale relativa alle iniziative organizzate in occasione della Festa della Liberazione per il 2 maggio 2018 prevede che il tradizionale Giro dei cippi ai caduti di Bastiglia sia non soltanto l’occasione per commemorare i partigiani e i civili a cui sono dedicati tali monumenti, ma, attraverso l’approfondimento di alcune vicende che hanno caratterizzato la loro vita, il loro impegno o la loro morte, ci permetta di conoscere aspetti di fondamentale importanza nei metodi e nelle pratiche in cui è stata condotta la guerra civile e la Resistenza nella nostra provincia.

Il Giro dei cippi sarà quindi anche un percorso sia geografico, sia storico, che sottolineerà vicende personali che hanno portato alla scelta della Resistenza, le pratiche della violenza nazifascista – sia nelle rappresaglie sia nelle uccisioni arbitrarie a civili inermi, le attività dei partigiani della zona, la vita in clandestinità e i collegamenti con la popolazione, mantenendo un orientamento cronologico di base nei venti mesi della lotta resistenziale.

L’appuntamento è in piazza della Repubblica a Bastiglia mercoledì 2 maggio alle ore 9,00 con l’apposizione delle corone d’alloro ai Monumenti ai caduti, alla quale seguirà il tradizionale Giro dei Cippi.