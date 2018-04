“The Square”: la Palma d’oro di Cannes 2017 alla 12ma edizione del Nonantola Film Festival

Con la proiezione ad ingresso gratuito del primo dei tre film stranieri in cartellone, “The Square” di Ruben Östlund – commedia surreale sull’arte contemporanea vincitrice non senza polemiche della Palma d’oro al Festival di Cannes 2017 – continua domani lunedì 30 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Cinema Massimo Troisi di Nonantola la dodicesima edizione del Nonantola Film Festival, organizzato dall’omonima associazione affiliata Arci. La pellicola del 44enne regista svedese – già autore di “Forza maggiore” primo premio alla prestigiosa sezione Un Certain Regard a Cannes 2014 – è interpretata da Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West e Terry Notary nei ruoli principali, e si è portato a casa sei premi agli European Film Awards 2017 tra cui quelli per Miglior Film e Miglior Regista. E’ stato inoltre candidato al premio Oscar 2018 come Miglior Film Straniero, e ha vinto il David di Donatello 2018 come Miglior Film dell’Unione Europea.