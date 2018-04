Due uomini hanno rapinato ieri pomeriggio un salone di parrucchieri sito in via dei Salici ad Argelato. I due che indossavano caschi da moto (uno brandiva anche una pistola) hanno preso il denaro in cassa e si sono fatti consegnare quello in possesso dei presenti per un totale di 1.185 euro.

I banditi sono poi usciti e fuggiti in sella a una moto da enduro. Nessun ferito. Indagano i carabinieri.