Kickboxing: Addestramentro Estremo fa’ il tris di cinture ai Regionali Fight Net

A Portile presso la Polisportiva Union 81 il 22 Aprile scorso Fight Net ha organizzato la tappa finale del Campionato Regionale Emilia Romagna, e dopo una lotta durata 4 tappe tra Modena e Reggio Emilia sono arrivati ottimi risultati nella Kickboxing per la sezione modenese e imolese dell’asd Addestramento Estremo che ha sede ufficiale a Ferrara.

Il piu’ giovane del Team Danilo Benazzi (15 anni),allenato da Marco Chieregato della sezione di Imola vince il titolo e cintura nella categoria Speranze ma si piazza secondo nella categoria Juniores,Secchi Simone di Serramazzoni vince nella -70kg over 40 anni, i veterani modenesi Marco Calveri e Stefano Corghi, rinominato Chef che oltre ai fornelli non disdegna i guantoni, si contendono la finale nella categoria degli over 40 anni, dove ad avere la meglio e’ proprio Corghi, dopo un emozioante ed acceso incontro con il compagno di scuderia.