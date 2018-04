Gli Hogs vanno ai play-off

Gli Hogs bissano la vittoria dell’andata e sconfiggendo i Bengals per 35 a 19 si aggiudicano il pass per i play-off del campionato 2018.Il traguardo non era per nulla scontato ad inizio stagione, dato che il ritiro di almeno 12 titolari aveva obbligato il coaching staff a promuovere titolari in prima squadra parecchi ragazzi dell’U19. La posta in palio dei play off ha motivato i porcellini di coach Rossi che vanno subito a segno nel primo drive dell’incontro: dopo 4 primi down consecutivi Buriani copre le ultime 12 yard su corsa. Calcio di Iotti e Hogs avanti per 7 a 0. Rispondono i Bengals con un bel primo down su corsa del QB Tinti, ma sul tentativo di lancio Archenti intercetta il QB dei Bengals. Poco ci manca che sorga il sole ( sono le nove di sera), ma arrivano 2 primi down su lancio con Lazzaretti che trova il TE Iotti. Finisce il quarto con il TD annullato per fallo a Fiorillo. Inversione di campo ed è sempre Fiorillo che stavolta segna regolarmente e il calcio di Procopio da’ il vantaggio di 14 a 0 per gli Hogs. Qui si risvegliano i Bengals che dopo due primi down sfruttano un fallo di violenza non necessaria per avvicinarsi alla end zone: corsa del QB Tinti e TD Bengals, che mancano il calcio di trasformazione: Hogs 14 Bengals 6.

Da questo momento inizia lo show personale del RB degli Hogs Sabbioni. Due TD su corse da 30 e 49 yard vedono gli Hogs andare al riposo in vantaggio per 28 a 6, grazie anche all’intercetto di Simula che ferma l’ultimo tentativo dei Bengals. L’inizio del 3° quarto vede le difese costringere gli attacchi al punt. Break dei Bengals con una bellissima chiamata del coaching staff: finta di sweep e lancio del RB che completa per 40 yard. Poi a ridosso della end zone rischiano ancora il tutto per tutto gli ospiti: TD pass di Tinti su Turotti su un 4° e 8. Tentano la trasformazione da 2 i Bengals ma vengono fermati. Hogs 28 Bengals 12. All’inizio dell’ultimo quarto arriva la risposta degli Hogs: bomba di Lazzaretti che completa per 40 yard su Saglia e poi corona una splendida prestazione ancora Sabbioni col terzo TD personale . Ancora preciso Procopio e Hogs che vanno sul 35 a 12. Verso la fine del quarto i Bengals entrano nella red zone degli Hogs, ma Gaggiotti commette interferenza sul CB Caccialupi. Su un 3° e 30 Tinti va ancora su Gaggiotti che addirittura chiude il down e non soddisfatto riceve per il suo secondo TD personale. Stavolta Barbolla centra i pali per il definitivo 35 a 19. La grossa pecca di stasera sono stati i 7 off side della difesa dei porcellini, spesso tratta in inganno dai conteggi del QB Tinti. Qualcosa da rivedere anche nelle coperture dello special team del kick off return, ma comunque la squadra ha ben condotto l’incontro dall’inizio alla fine. Ora 3 settimane di stop per gli Hogs: pausa che però dovrà essere sfruttata al massimo, perchè si ricomincerà sempre in casa, ma ospitando i Vipers Modena che comandano imbattuti il girone F e che all’andata batterono i porcellini. Insomma questo week end per festeggiare l’accesso ai play off e poi…lacrime e sudore al campo d’allenamento: coach Rossi è in effetti un poco monotono nel preparare il menù.