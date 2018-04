Festival della Fiaba: il secolare Leccio dell’omonimo cortile protagonista nel Manifesto 2018 di Paolo Franzoso

Un grande Leccio, come quello al centro dell’omonimo cortile modenese. Un Leccio che narra una storia, ed è abitato da tanti personaggi delle fiabe, tutte rigorosamente della tradizione. E’ così che Paolo Franzoso, artista selezionato da Marco Bertoli – nuovo curatore della sezione Arti Visive della manifestazione – ha immaginato il manifesto 2018 del Festival della Fiaba diretto da Nicoletta Giberti e pensato per un pubblico adulto. E’ la “Volontà”il filo conduttore della quinta edizione del Festival, che per l’artista si concretizza e prende forma nel grande albero e in tanti ieri, appassionati e curiosi, hanno partecipato alla presentazione della sua opera, che omaggia il secolare Leccio “nascosto” nel cuore del centro storico di Modena.

“Sono rimasto molto colpito dal bellissimo leccio del cortile omonimo che quest’anno ospiterà il Festival – spiega Franzoso – e mi sono ispirato la sua storia, alla sua forza – di volontà appunto – di non farsi abbattere dall’essere chiuso e isolatoma, anzi, di crescere alto e rigoglioso, fino a oltrepassare con i suoi rami i tetti della corte. La locandina é stata pensata da prima con computer grafica, poi dal bozzetto ho realizzato un quadro con tecnica mista: collage, acrilico e cartone”.

Paolo Franzoso

Diplomato a Bologna in Arti Visive e in computer grafica a indirizzo pubblicitario, miscela varie tecniche artistiche dando vita a combinazioni creative caleidoscopiche in cui disegni, collage, pensieri, riflessioni e idee ipnotizzano lo spettatore emergendo da piccoli dettagli. Molte sue opere sono realizzate attraverso una sorta di collage con stratificazioni sovrapposte a spessi strati di colore e resina, che accentuano l’idea di tridimensionalità delle composizioni in modo peculiare e sempre diverso. La sua sperimentazione pittorica si traduce anche in annotazioni scritte, che suscitano un senso di condivisione immediata da parte dell’osservatore. Ha esposto in varie gallerie italiane vincendo il primo premio in diversi concorsi come il “Franco Boschetti” a Torano (Carrara) nel 2014 e il Concorso nazionale di pittura di Via Ruzzina ad Adria (Ro). Di recente ha preso parte ad Artrooms Roma, trasformando in atelier una stanza del The Church Palace.

Il Festival della Fiaba nasce da un progetto di Nicoletta Giberti che da anni indaga attraverso linguaggi eterogenei il genere “Fiaba” con uno sguardo ampio e profondo: la quinta edizione, dedicata alla “Volontà”, sarà dal 7 al 17 giugno nel Complesso San Paolo a Modena.

Per maggiori informazioni: 340 3191825