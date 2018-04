F1: Gp Azerbaigian, vince Hamilton. Secondo Raikkonen

Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gp dell’Azerbaigian, dopo innumerevoli colpi di scena, davanti a Kimi Raikkonen e a Sergio Perez (Force India).

L’altro ferrarista Sebastian Vettel partito in pole è giunto quarto, ma è stato a lungo al comando di una gara condizionata da una massiccia presenza in pista della safety car che ha finito per danneggiarlo.

Disastro in casa RedBull: Ricciardo e Verstappen duellano a lungo, poi il primo tampona il secondo e entrambi vanno fuori.

Dopo quattro gare, la Scuderia Ferrari è ora in testa al mondiale Costruttori per quattro punti, mentre Sebastian è secondo in quello Piloti a quattro punti da Hamilton.