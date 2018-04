Calcio: Crotone Sassuolo 4-1

Dopo soli tre minuti di gioco Trotta segna allo Scida sbloccando così Crotone-Sassuolo, match delicatissimo per la squadra di Zenga che lotta per la salvezza. I padroni di casa travolgono il Sassuolo con un risultato finale che non lascia dubbi: 4 a 1 (doppietta di Trotta e di Simy) nell’anticipo dell’ora di pranzo della 35ma giornata di Serie A.

Nei minuti di recupero prima dell’intervallo Politano si procura un calcio di rigore messo a segno da Berardi.

IL TABELLINO

Crotone-Sassuolo 4-1

Marcatori: 3′ e 31′ Trotta (C), 16′ e 89′ Simy (C), 45′ rig. Berardi (S)

CROTONE: Cordaz; Faraoni, Ceccherini (81′ Ajeti), Capuano, Martella; Barberis (74′ Rohden), Mandragora, Stoian; Trotta, Simy, Nalini (86′ Sampirisi).

A disp: Festa, Pavlovic, Simic, Crociata, Zanellato, Diaby, Izco, Ricci, Tumminello.

All. Walter Zenga

SASSUOLO: Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Ragusa (53′ Babacar), Missiroli (83′ Matri), Magnanelli (64′ Mazzitelli), Duncan, Rogerio; Berardi, Politano.

A disp: Pegolo; Ferrini, Letschert, Dell’Orco, Cassata, Frattesi, Biondini, Pierini.

All. Giuseppe Iachini

Arbitro: Damato di Barletta

Assistenti: Dobosz di Roma 2 – Posado di Bari

IV Ufficiale: Abbattista di Molfetta

VAR: Di Bello di Brindisi – Marrazzo di Roma 1

Ammoniti Mandragora (C), Lemos (S), Trotta (C), Ajeti (C)