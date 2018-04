Alla Fiera di Modena sfilata di Moda

Arriva alla sesta giornata di apertura l’80° edizione della Fiera di Modena e, ancora una volta, cambia registro affiancando alla parte espositiva piacevoli momenti d’intrattenimento. Evento clou di domani lunedì 30 aprile – cancelli aperti dalle ore 18.00 alle ore 23.00 – sarà la sfilata di moda donna e bimbi “Collezioni a Primavera”, che si terrà sul palco dell’Arena Spettacoli sotto la nuova tensostruttura esterna. In orario aperitivo, dalle ore 19.00 e per l’intero corso della serata, avrà luogo un defilé con le proposte moda primavera estate di abbigliamento donna total look, sartoria elegante e tempo libero, moda cerimonia, intimo e costumi mare, accessori in pelle e borse, e capi d’abbigliamento primavera estate per i più piccini. Tra una sfilata e l’altra sarà allestito un “set fotografico” per fissare le proposte più accattivanti ed originali.

Da non perdere, dalle 19.00 alle 20.00, il taglio della forma di Parmigiano Reggiano campione del mondo del Caseificio ‘4 Madonne’ di Lesignana presso lo stand “Assaggiare per Conoscere” curato da AED ABTM nell’area Enogastronomia, che proporrà anche domani showcooking e degustazioni di prodotti tipici modenesi in purezza e in abbinamento gastronomico.

Nella nuova Area Sport Coni, per tutto il pomeriggio sarà ospite il Comitato Italiano Paralimpico con dimostrazioni e prove aperte di diverse discipline, mentre all’Oriental Combat Village dalle 19.00 alle 22.00 si svolgerà lo Sparring Day, momento topico dell’allenamento nelle arti marziali. Infine, per i più piccini, nell’Area LibriInFiera, attività e i laboratori educativi.

In questi primi cinque giorni la Fiera di Modena ha confermato di essere un evento formato famiglia molto gradito grazie agli oltre 300 espositori sparsi su 35mila metri quadrati all’interno e all’esterno dei padiglioni, nelle sezioni storiche Casa Interni, Casa Esterni, Mercato ed Enogastronomia. Particolarmente apprezzate le nuove proposte di arredamento e complementi per la casa con tante aziende di qualità, e lo spazio Home allestito da Artigiana Design con un vero e proprio ‘rendering vivente’ di una casa da sogno, dalla cucina alla camera da letto al bagno.

E ieri sabato 28 aprile ha avuto luogo la premiazione del 13° Palio della Ghirlandina, ovvero la gara di qualità tra Aceti Balsamici Tradizionali di Modena della tradizione familiare, vinto da Alfredo Gozzi, mentre il premio ‘Re della Tavola’ è andato a Giancarlo Malaguti.

La Fiera, istruzioni per l’uso

La 80esima Fiera di Modena si svolge presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e con il contributo di BPER Banca, sponsor Conad. Orari: feriali (tranne sabato) dalle ore 18.00 alle ore 23.00, sabato dalle ore 15.00 alle ore 23.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito.