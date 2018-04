In occasione del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, gli uffici del Comune di Sassuolo subiranno alcune modifiche all’orario di apertura.

Lunedì 30 aprile gli uffici saranno chiusi al pubblico per tutta la giornata fatta eccezione per i servizi di vigilanza urbana e le funzioni di Stato Civile per le denunce di morte.