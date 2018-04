Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 29 aprile

Nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi sparsi sul territorio nel corso delle ore centrali della giornata. In serata/notte transito di un sistema perturbato che interesserà l’ emilia occidentale con precipitazioni a carattere temporalesco.

Temperature: minime comprese tra 13 e 15 gradi e valori massimi compresi tra 23 e 27 gradi.

Venti: in pianura deboli orientali con tendenza a ruotare e a disporsi da sud. Sui rilievi deboli meridionali tendenti a divenire moderati con rinforzi da sud-ovest in serata. Non si escludono raffiche di maggiore intensità nelle aree temporalesche.

Mare: poco mosso.

(Arpae)