Martedì regolare mercato settimanale, variazioni alla viabilità

Si svolgerà regolarmente, martedì 1 maggio, il mercato settimanale di Sassuolo con l’unica variazione dei banchi tradizionalmente posizionati in piazza Garibaldi che, per lasciare spazio alle celebrazioni ufficiali per la Festa dei Lavoratori organizzate dai sindacati, verranno dislocati lungo via Battisti, via Mazzini, viale XX Settembre (fino all’incrocio con via Traversa Barozzi) e via Pretorio.

Per questo motivo la circolazione e la sosta a ridosso del centro storico, per la giornata di martedì 1 Maggio subiranno alcune variazioni.

In particolare:

Piazza Garibaldi (celebrazioni correlate alla Festa del Lavoro su P.zza Garibaldi).

Disciplina circolazione: divieto di sosta e transito per tutti i veicoli dalle ore 06,00 alle ore 15,00 di Martedì 1 Maggio, ad esclusione di quelli preposti agli allestimenti delle strutture pertinenti ;

Via Battisti; Via Mazzini (tratto compreso fra p.zza Garibaldi e viale XX Settembre); viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Mazzini e Traversa Barozzi); Via Pretorio (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Fenuzzi), disciplina circolazione: divieto di sosta e transito per tutti i veicoli dalle ore 06,00 alle ore 15,00 di Martedì 1 Maggio , ad esclusione di quelli preposti agli allestimenti delle strutture pertinenti ovvero residenti di Viale XX Settembre ed autorizzati ZTL fino alle ore 8,00 e dopo le ore 11,45 .