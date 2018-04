“I Figli della Notte”: l’opera prima di Andrea De Sica alla 12esima edizione del Nonantola Film Festival

Con la proiezione ad ingresso gratuito de “I Figli della Notte” di Sydney Sibilia – straordinaria opera prima di Andrea De Sica nipote del grande Maestro Vittorio e figlio del compianto Manuel – continauno domani domenica 29 aprile alle ore 21.00 le proiezioni alla Sala Cinema Massimo Troisi di Nonantola nell’ambito della dodicesima edizione del Nonantola Film Festival, organizzato dall’omonima associazione affiliata Arci.

Il 36enne regista romano per questo film – unico italiano in concorso al Torino Film Festival lo scorso anno – ha vinto il Nastro d’Argento 2017 come Miglior Regista Esordiente. Il cast è composto per la maggior parte da giovani attori, tra cui spiccano i protagonisti Vincenzo Crea, Ludovico Succio e Yuliia Sobol, affiancati dall’attore italo belga Fabrizio Rongione. Sarà presente in sala il montatore del film Alberto Masi, che dialogherà con i presenti e che proporrà in esclusiva scene inedite non inserite nel film.