Fiera di Modena: è sempre domenica… è sempre festa

C’è la coppia giovane alla ricerca di qualche componente di arredo e quella un po’ più in la con gli anni che valuta soluzioni innovative per la propria casa. Non mancano i curiosi, pronti a chiedere delucidazioni su questo o quel prodotto e i buongustai. I bambini poi, con i loro genitori, si sono suddivisi tra sport, giochi, laboratori ed equitazione col battesimo della sella. Mentre i tanti appassionati di balli country con cappello e stivali di ordinanza, hanno dato il via alle danze sin dal primo pomeriggio. E’ un pubblico ampio e di tutte le età quello che anche oggi ed in questi giorni si è recato a ModenaFiere per l’ottantesima edizione della Fiera di Modena – la più amata dai modenesi – segnando nei primi quattro giorni di manifestazione un vero e proprio boom di presenze. Complice come sempre l’offerta dell’evento fieristico, declinata nelle proposte presentate dalle quattro sezioni storiche: Casa Interni, Casa Esterni, Mercato ed Enogastronomia. Quindi l’intrattenimento appositamente studiato dagli organizzatori tra spettacoli ed eventi diversificati adatti a grandi e bambini presso l’Arena Spettacoli; le attività sportive da vedere e da provare, i laboratori, i tanti momenti di gioco, lo showcooking, le degustazioni di prodotti tipici del territorio, e le esperienze di solidarietà sociale.

Una proposta che si rinnoverà anche domani, 29 aprile a partire dalle ore 10.00 (fino alle ore 22.00), per concludersi martedì 1 maggio. Offrendo in questo modo, ancora tre giorni di tempo, per calarsi nelle piacevoli, belle e festose atmosfere dell’80esima edizione della Fiera di Modena. E sempre ad ingresso rigorosamente gratuito

Il programma di domani domenica 29 aprile

Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta sugli appuntamenti da seguire, per chi domani domenica 30 aprile deciderà di passare la giornata festiva presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio.

La musica la farà da padrona con due interessanti eventi realizzati in collaborazione con Radio Stella entrambi sul palco dell’Arena Spettacoli. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna alla Fiera di Modena – alle ore 16.00 – un evento ideato e condotto dal noto showman modenese Andrea Barbi: “Super Sound Stage”. Con Barbi nel ruolo del narratore, i musicisti Daniele “Barny” Bagni, Beppe Cavani, Cesare Barbi e Marco Formentini. Lo spettacolo si svilupperà tra musica, episodi ed aneddoti, per raccontare le carriere straordinarie di diversi musicisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Uno show con canzoni storiche e famose di Litfiba, Ladri di Biciclette, Samuele Bersani, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi… eseguite da musicisti che le hanno portate al successo. Andrea Barbi: noto presentatore televisivo e di eventi live, conduce su TRC “Mo pensa te”, “Andrea Barbi Show”, “Ci vediamo in piazza”, etc. Sarà affiancato da: Daniele Bagni, bassista dei Ladri di Biciclette, Litfiba, Piero Pelù; Beppe Cavani cantante, compositore e musicista che ha scritto canzoni per Gianni Morandi e suonato con Eros Ramazzotti. Anche lui tra i Ladri di Biciclette, ha inciso “Sotto questo sole” in coppia con Francesco Baccini. Cesare Barbi, batterista dei Ladri di Biciclette e dei Rio; ha collaborato con Luciano Ligabue e Cesare Cremonini; Marco Formentini ex chitarrista di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Ad esibirsi invece alle ore 20.00 i 4th of July, ovvero Marco Formentini (chitarra elettrica e voce) e Luca Annunziata (chitarra acustica e voce). Il duo, già apprezzato ospite della Fiera di Modena lo scorso anno, propone un accattivante repertorio Country e New Country, con brani di Keith Urban, Brad Paisley, Garth Brooks, Eagles, C.C.R., Lyle Lovett e tanti altri.

Sempre domani 29 aprile tornano anche gli appuntamenti organizzati dall’AED ABTM presso il proprio stand nell’area Enogastronomia: alle ore 11.00 ecco lo showcooking realizzato in collaborazione con Consorzio Modena a Tavola, mentre alle ore 16.00 le degustazioni di prodotti tipici modenesi in purezza e in abbinamento; alle ore 17.00 invece verrà spiegato a tutti gli interessati come nasce il Nocino di Modena. In serata, alle ore 18.00 degustazioni e ricette con le amarene a cura dell’Azienda Cerasicola Morselli, mentre alle ore 19.00 le Cugine Anselmi proporranno la ricetta dei biscotti salati al Parmigiano.

Gli amanti delle attività sportive troveranno “pane per i loro denti” nella nuova Area Sport Coni nel padiglione B, con dimostrazioni e prove gratuite per tutta la giornata. Nello specifico, presso l’Oriental Combat Village, si potranno imparare le basi del Functional Training (11.00-12.30) e del Powerlifting (13.30-15.00) e confrontarsi con il Ju Jitsu in stile GoJu (16.30-19.00).

Bambini protagonisti anche domani e per tutta la giornata, con nuovamente il battesimo della sella sui ponies con gli istruttori del Circolo ippico Il Paguro Salterellante di Magreta presso l’area Cavalli, mentre nello spazio LibriInFiera laboratori creativi, attività ludiche e sessioni del nuovo gioco di carte PuùPazzi! Divertenti attività sono in programma per i più piccoli anche presso lo stand della Pallavolo organizzate da AVIS provinciale, tra cui in curioso gioco dell’oca rivisitato.

E per tutti coloro che vorranno provare un’esperienza davvero fuori dal comune, la Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino presenta il progetto “Dark on the Road Tiflosystem”, ovvero un truck adibito a bar al buio dove persone cieche o ipovedenti in veste di camerieri accompagneranno persone normodotate a degustare prodotti enogastronomici nella più completa oscurità.

Sette infine i punti ristoro, per concedersi un break sfizioso tra un’attività e l’altra, per chi deciderà di rimanere in fiera tutta la giornata: tigelle, tortelli tradizionali, pinsa romana, ristorante Tex Mex, risotto e polenta, borlengo, spianata bolognese.

La Fiera, istruzioni per l’uso

La 80esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e con il contributo di BPER Banca, sponsor Conad. Orari: feriali (tranne sabato) dalle ore 18.00 alle ore 23.00, sabato dalle ore 15.00 alle ore 23.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito.