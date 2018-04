Tentata rapina in gioielleria a Reggio Emilia, commessa colpita con un pugno al volto

Oggi intorno alle 14, due malviventi col volto coperto da caschi integrali di colore nero, arrivati nel centro cittadino a bordo di uno scooter, si sono introdotti all’interno di una nota gioielleria situata in via Emilia Santo Stefano, allo scopo di mettere a segno una rapina. Alla loro vista una commessa ha attivato il sistema antirapina, attirando l’attenzione di uno dei due che l’ha colpita con un pugno al volto, mentre l’altro ha cominciato a a sferrare calci contro una vetrina posta all’interno del negozio, nel tentativo di asportare i monili che vi erano riposti. Non riuscendo ad infrangere la vetrina, i due si sono dati alla fuga a bordo dello stesso scooter utilizzato per arrivare sul posto, facendo quindi perdere le proprie tracce.

Qualche istante dopo, avvisati anche da un passante che aveva assistito alla scena, sono arrivati gli agenti della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, i quali hanno raccolto la testimonianza da parte della vittima sulla dinamica dei fatti. La stessa è stata poi condotta in autoambulanza al locale pronto soccorso per le cure del caso. Da una prima ricognizione non risulterebbe essere stato asportato alcunché. Sul posto è giunto anche personale della Squadra Mobile della Questura per dare inizio alle indagini. Le ricerche dei fuggitivi proseguono.