Meccanizzazione agricola per l’India, buon risultato per la missione delle imprese emiliano romagnole

Incrementare le azioni di sostegno alla politica agricola dell’India, attraverso la diffusione di innovazioni tecnologiche delle aziende emiliano-romagnole nel campo della filiera ortofrutticola, favorendo l’avvio di collaborazioni commerciali e di investimento con controparti locali operanti nel comparto dei macchinari agricoli.

E’ l’obiettivo del progetto “Meccanizzazione agricola per l’India: soluzioni e tecnologie per una ortofrutticoltura moderna” di Unioncamere e Camere di commercio Emilia-Romagna supportato dalla Regione e gestito da PROMEC azienda speciale della Camera di commercio di Modena nell’ambito del bando del sistema camerale di “Promozione export e internazionalizzazione intelligente”, una concreta opportunità per rafforzare la presenza delle imprese sui mercati internazionali.

Il progetto ha portato in India una delegazione per conto di sette imprese: tre presenti, una rappresenta dal distributore e tre dal Consorzio Cermac guidato dal presidente Enrico Turoni.

Una concreta opportunità per rafforzare la presenza delle imprese regionali sul mercato indiano grazie a oltre 50 incontri di affari con le controparti indiane a New Delhi, Mumbai Nashik e Pune.

La delegazione ha partecipato anche a una tavola rotonda organizzata dalla Camera di commercio Italiana in India sul tema delle attività pre e post raccolta per capire quanto appropriate al mercato indiano siano le tecnologie delle aziende italiane e quali possono essere le potenziali collaborazioni da mettere in atto.

L’India necessita di aumentare il livello di meccanizzazione per aumentare e non disperdere la produzione ortofrutticola. Gli operatori indiani conoscono l’Italia e la considerano un partner affidabile per l’alto livello tecnologico delle sue imprese.

L’iniziativa promossa in India si inserisce nel quadro della strategia progettuale integrata per il triennio 2017-2019 tra Regione, Unioncamere e Camere di commercio dell’Emilia-Romagna per l’internazionalizzazione e l’innovazione del sistema produttivo regionale, nonché nell’ambito della strategia regionale di innovazione per la “Smart Specialisation Strategy” e nel programma pluriennale di internazionalizzazione del sistema produttivo “Emilia-Romagna Go Global 2016-2020”.