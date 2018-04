Le imprese e la Regione alla Fiera di Hannover. Costi: “Sostegno alla partecipazione delle Pmi sui mercati internazionali”

L’Emilia-Romagna sostiene con forza il processo di internazionalizzazione delle imprese. Oggi e domani una delegazione di imprese guidata dall’assessore alle Attività produttive della Regione Emilia-Romagna Palma Costi è presente a Hannover Messe 2018, la più importante fiera della meccanica internazionale e delle lavorazioni industriali. Un’occasione per un nutrito calendario di incontri Istituzionali e per sostenere i progetti delle imprese presenti. In particolare si tratta della rete d’impresa Precisionet e di Mecworking, 48 aziende della meccanica e automazione industriale. Questo progetto, gestito da Cna Emilia-Romagna, è stato finanziato al 50% dalla Regione con 51.500 euro. La Regione sostiene con bandi e azioni specifiche l’ internazionalizzazione delle imprese anche col sostegno alla partecipazione agli eventi fieristici oltre confine.

“La presenza della Regione alla fiera tedesca- afferma l’assessore Costi- è la testimonianza del nostro impegno per sostenere il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. Hannover Messe è un appuntamento fondamentale nel settore della meccanica e per questo abbiamo creduto fortemente in questa missione. Le nostre Pmi sono considerate tra le migliori al mondo e sono leader in prodotti e soluzioni unici comprese le subforniture di molti prodotti di eccellenza. Per rendere stabile la ripresa economica della nostra regione, sempre più locomotiva d’Italia, vogliamo stimolare il processo di ammodernamento delle piccole e medie imprese attraverso le sinergie delle reti di impresa per l’internazionalizzazione e il rafforzamento del sistema fieristico internazionale”.

Nella due giorni tedesca Palma Costi incontrerà Mark Weinmeister, sottosegretario all’Europadella Regione Assia; Giorgio Taborri il console italiano; Andreas Zuege, direttore di Hannover Fairs International e l’ing. Carsten Ott, capo del Dipartimento Tecnologia e innovazione Htai (Hessen Trade and Invest), la società di sviluppo economico dello Stato.

Nella due giorni tedesca Palma Costi incontrerà Mark Weinmeister, sottosegretario all’Europa della Regione Assia; Giorgio Taborri il console italiano, Andreas Zuege, direttore di Hannover Fairs International e l’ing. Carsten Ott, capo del Dipartimento Tecnologia e innovazione Htai (Hessen Trade and Invest), la società di sviluppo economico dello Stato.

Previsti incontri anche con le imprese emiliano-romagnole di Cna che partecipano al progetto Mecworking e della rete Precisionet, oltre che con altre aziende emiliano-romagnole presenti ad Hannover Messe: Medifly Srl, Fonderia Gattelli, Ma.Bo., Fam e Dierre.

Il Progetto Mecworking

Presenti a Hannover Messe venti imprese della meccanica e automazioni industriali. Il progetto è stato finanziato al 50% dalla Regione Emilia Romagna (51mila 500 euro) e prevede, oltre a un primo step di selezione e check up export da parte di un consulente esperto dei mercati del Nord Europa delle aziende che si sono candidate al progetto, un secondo step di ricerca mirata di buyers tedeschi che incontreranno le aziende in incontri presso lo stand istituzionale Cna della fiera. Il dopo fiera sarà arricchito da incontri internazionali, valorizzando inoltre le produzioni tipiche enogastronomiche dell’Emilia Romagna.

La Rete Precisionet

Precisionet è la rete d’imprese nata a fine del 2012 col supporto di Unindustria Reggio Emilia. Si tratta di 7 aziende del territorio che operano nella subfornitura meccanica ed elettronica. Sono imprese con clienti di medio/grandi dimensioni, produttrici di componenti o prodotti finali nei settori automotive, veicoli industriali e macchine movimento terra, meccanica agricola, oleodinamica, alimentare, packaging, medicale, aerospaziale, lighting.