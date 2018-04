Lions Day, un successo la festa di primavera nel parco della Reggia di Rivalta

Tantissime le famiglie che anche quest’anno si sono date appuntamento nel parco della Reggia di Rivalta, a Reggio Emilia, per partecipare alle iniziative organizzate dagli undici Lions Club della nostra provincia per festeggiare la sesta edizione del Lions Day.

Gli oltre 400 soci Lions hanno lavorato per mesi, in collaborazione con Federottica, Associazione Insieme per Rivalta, Podistica Biasola, New Bike, Gruppo Arcieri Val d’Enza e Regium Lepidi Sagittis, per organizzare questa primaverile giornata di festa gratuita e aperta alla città.

Una iniziativa, tra impegno sociale e divertimento, che l’associazione internazionale di service, attiva in tutto il mondo, promuove per far conoscere le tante attività a favore del territorio nel quale opera. Molto visitati, infatti, i sette gazebo, dove i soci hanno presentato alcuni dei loro service principali e spiegato come partecipare alle attività ed entrare a far parte della grande famiglia dei Lions.

Moltissime le persone che si sono sottoposte agli esami preventivi gratuiti della vista, effettuati grazie all’aiuto di alcuni volontari ottici e optometristi di Reggio Emilia, e alla collaborazione con Federottica che ha messo disposizione un rifrattometro ottico digitale di ultima generazione. L’iniziativa rientra nel programma mondiale “Sight First” dei Lions, chiamati anche Cavalieri della vista. Ha registrato grandissimo successo anche la raccolta di occhiali usati – almeno un centinaio – che una volta rigenerati, saranno distribuiti alle persone bisognose.

Molto attivi anche i medici volontari dell’Associazione Diabetici della provincia di Reggio Emilia che per tutto il pomeriggio hanno effettuato gratuitamente esami del sangue per il controllo della glicemia. Lunghe file per le visite guidate alla Reggia, organizzate dai volontari dell’associazione “Insieme per Rivalta” e grande la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi e ludici organizzati dal mattino a sera che si sono conclusi, in puro spirito lionistico, con la consegna di premi a tutti i partecipanti.

Una giornata all’insegna dell’amicizia che testimonia l’affiatamento dei Soci Lions reggiani e la capacità di mettersi al servizio dei cittadini e del territorio.