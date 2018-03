Il presidente del Gruppo Giardinieri Lapam Mattioli, eletto presidente nazionale della categoria

Confartigianato nazionale ha costituito la categoria ‘Imprese del verde‘, a cui fanno riferimento le aziende dei settori del giardinaggio, della cura del verde e del florovivaismo. Alla Presidenza è stato eletto Christian Mattioli, Presidente del gruppo Giardinieri Lapam Confartigianato, imprenditore di Reggio Emilia e rappresentante regionale della categoria.

Nel Consiglio direttivo, oltre al Presidente Mattioli, sono stati eletti Stefania Dal Maistro (Veneto), Marco Miori(Trentino), Cristiano Reali (Toscana) e Marco Nigro (Lombardia).

Il neo presidente nazionale, che sul territorio di Modena e Reggio Emilia ha già lavorato in modo proficuo insieme al gruppo Giardinieri Lapam che presiede, ha commentato così la sua elezione a questo ruolo nazionale: “Ringrazio i colleghi imprenditori che hanno avuto fiducia in me: sappiamo bene che c’è molto lavoro da fare per la nostra categoria. Tra le priorità individuate dal gruppo nazionale – spiega Mattioli – vi sono il presidio del tavolo tecnico filiera florovivaismo istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il rilancio e la stabilizzazione del ‘bonus verde’ introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e il monitoraggio sul territorio dell’applicazione del profilo professionale del manutentore del verde previsto dalla Legge 154 del 2016”.