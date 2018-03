Giovedì a Modena nuovo appuntamento dedicato ai giovani di Unimore in cerca di lavoro

L’Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement, insieme ad Er-Go – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna, hanno in programma un nuovo appuntamento di Incontri con le imprese. Studenti, laureandi, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca Unimore hanno attraverso questi periodici incontri a cadenza mensile hanno l’occasione di incontrare una ventina di aziende che, presso i propri corner espositivi, nei quali si tengono anche brevi colloqui conoscitivi e si ritirano i CV dei candidati.

L’iniziativa si terrà giovedì 22 Marzo 2018 alle ore 14.30 presso la Residenza Universitaria S. Filippo Neri (Via Sant”Orsola, 52) a Modena. Gli studenti, laureandi e laureati interessati possono iscriversi ad Incontri con le imprese attraverso il link

Aziende partecipanti e profili ricercati

AKKA Technologies Italy

Italian channel of AKKA Technologies Group-counting more than 15.000 employees, 21centers of excellence with a big footprint in Europe, Asia and America-represents a leading company among the engineering consulting key players. In the last decade, AKKA Technologies Italy has been recognized as a strategic partner for the Italian industries actingin Aerospace, Automotive, Naval, Defense, Energy, Finance, Life Sciences, Railway and Telecoms sectors. A valuable 30-year-experience, gathered in different fields, combined with the capability to create innovation, hasenabled the company to propose real values to our clients, offering top-level competence in engineering consulting, project expertise and turn-key services as well as customized and innovative solutions with the mission to help thecustomer to optimize the time to market and to generate its own revenue. The organization is designed to deliver smart and talented team to the clients, while enabling them to benefit from the best practices of all industry segments. On the other hand, they offer to their consultants motivating andchallenging projects matching with their professional ambitions, guaranteeing a constant active support alongsidetheir career development paths. Office in Turin, Milan, Bologna, Modena, Rome, Udine, Siena, Genova, Pomezia. L’azienda è interessata a studenti e laureati dei corsi di Electronic engineering – Automotive engineering – Ingegneria biomedica – Ingegneria dell’energia elettrica – Ingegneria dell’automazione – Ingegneria e scienze informatiche – Ingegneria elettronica e telecomunicazioni – Ingegneria informatica – Ingegneria meccanica – Informatica / Sviluppo reti – Progettazione e Produzione Meccanica / Elettrica / Elettronica.

APVD Communication

Agenzia di Comunicazione di Carpi (MO) specializzata nella definizione di corporate identity e campagne di marketing su prodotti e servizi attraverso visual design, siti web, video, servizi fotografici, stampa digitale e offset. APVD è un collettivo multidisciplinare che lavora per aziende aperte e consapevoli offrendo soluzioni per una strategia di comunicazione creativa ed efficace. Piccoli quanto basta per essere dinamici e flessibili, grandi abbastanza da gestire progetti complessi. Lavoriamo con aziende appartenenti a molti settori combinando creatività, tecnologia e strategia per costruire progetti di comunicazione emozionanti e coinvolgenti. Cerca figure specializzate in web marketing e social media management che siano in grado di: progettare e gestire con efficacia piani di comunicazione innovativa in grado di integrare media tradizionali e nuovi media per il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione, posizionamento e marketing programmati; sviluppare e gestire le community online legate a brand, prodotti e servizi attraverso la creazione di contenuti originali per attivare e stimolare l’engagement; scegliere consapevolmente le piattaforme, gli applicativi e i servizi a supporto delle attività di comunicazione e marketing digitali. È alla ricerca di studenti o laureandi (laurea di primo livello o magistrale) in area Marketing, Comunicazione e Pubblicità. Si propone un periodo di tirocinio finalizzato all’inserimento presso la sede di Carpi.

COOP ALLEANZA 3.0

Con oltre 400 negozi, è presente da nord a sud dell’Italia in dodici regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia e, tramite società controllate, anche in Trentino, Lazio e Campania. Coop Alleanza 3.0 ricerca per l’area Marketing laureati in discipline Economiche, Marketing o equipollenti (Statistica – ingegneria gestionale ), per l’area Organizzazione aziendale laureati magistrali in Ingegneria Gestionale, per le Risorse Umane laureati in materie Umanistiche come Scienze politiche, Giurisprudenza etc, per l’area Comunicazione laureati in Scienze della Comunicazione, per attività di Analisi dati laureati in Economia e Statistica, per il Controllo di gestione laureati in Economia e Ingegneria gestionale, per l’area Ammbiente ed energia, laureati in Ingegneria civile o ambientale.

Dana Brevini S.p.A.

Dana Incorporated acquired in February 2017 the Power Transmission and Fluid Power businesses from Brevini. People, product portfolios, know-how, capabilities, assets are now within the business unit Dana Off-Highway Drive and Motion Technologies, and thanks to that, Dana becomes the unique solutions provider in the Off-Highway and Industrial sectors that can manage power conveyance to move machines and also perform work functions. Power Transmission and Fluid Power products will be marketed under the overarching umbrella of Dana Brevini Motion Systems, that represents a complete range of mechanical transmissions and hydraulic-electronic components which, by integrating diverse technologies, fulfills the requirements of many different sectors concerning the main working functions. For more information, please visit dana.com. Profili ricercati per le sedi Dana Brevini a Reggio Emilia: Neo-laureati, studenti dell’ultimo anno laureandi in Ingegneria Meccanica e Ingegneria Meccatronica per opportunità di tirocinio formativo nella Aree Engineering: Ufficio Tecnico-Progettazione componenti oleodinamici e meccanici, Simulazione e calcoli, Area Testing; richiesta la conoscenza di CAD 2D, 3D e conoscenza programmi di simulazione predittiva. Neo-laureati, studenti dell’ultimo anno laureandi in Ingegneria Gestionale indirizzo Informatico per opportunità di tirocinio formativo in area Engineering Systems, in Business Support e in Test Lab. Richiesta le conoscenza di Access, SQL, Visual Basic. Neo-laureati, studenti dell’ultimo anno laureandi in Ingegneria Elettronica, Informatica, dell’Automazione per opportunità di tirocinio formativo in area Engineering per sviluppo e programmazione SW schede embedded, richiesta la conoscenza di Javascript, C Language, Visual Basic, Matlab, SQL (sede di Campagnola Emilia). Neo-laureati e laureandi in Economia e in Management Internazionale per opportunità di tirocinio formativo in Controllo di Gestione industriale e sales, in area HR/Comunicazione Interna per organizzazione eventi aziendali corporate. Neo-laureati, studenti dell’ultimo anno laureandi in Economia o in Ingegneria Gestionale indirizzo Logistica per opportunità di tirocinio in Ufficio Acquisti e in Pianificazione della Produzione. Per tutti i profili ricercati è richiesta la conoscenza fluente della lingua Inglese.

DVG SOLVING Head Hunting

DVG SOLVING possiede forte heritage riconosciuto nella ricerca di manager e professional del settore automotive, sia con riferimento alla produzione di ogni tipo di veicolo, sia per tutto il comparto a monte e a valle. Profili ricercati: progettisti meccanici junior- progettisti meccanici senior – quality managerquality specialist – designer macchine, con Laurea in Ingegneria del Veicolo, Meccanica e Meccatronica. Da alcuni anni si rivolgono a DVG SOLVING strutture educative private, commissionando ricerche per le seguenti figure professionali: Educatore, Coordinatore servizi educativi, con Laurea in Scienze dell’Educazione. Attualmente è aperta una posizione di Tirocinante HeadHunting con Laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

ENERGA

Enérga, studio di consulenza per la sostenibilità e l’ambiente, pone l’accento sull’Efficienza energetica, la capacità di risparmiare su costi e consumi di energia di abitazioni e aziende, evitando sprechi, dispersioni e emissioni dannose per l’atmosfera e l’uomo. Presente sul territorio nazionale a Novara, Bologna, Pesaro e Fossombrone, Enérga ricerca profili tecnico-economici, laureati o laureandi in Ingegneria Civile e Ambientale, Scienze Ambientali, Economia, Architettura, indirizzi Giuridici e Scienze Politiche.

Exelis

Software house d’eccellenza per le Media Company che progetta, realizza, implementa ed assiste applicazioni integrate per assicurare la copertura funzionale di tutti i processi. Exelis ha creato applicativi che gestiscono al meglio le peculiarità dei mezzi carta, radio, tv, web ed outdoor. Tra i propri clienti Exelis annovera sia brillanti realtà locali (Il Giornale di Brescia, L’Eco di Bergamo, Il Cittadino di Lodi, La Libertà di Piacenza, La Gazzetta di Parma, L’Adige) che prestigiose ed affermate testate ed emittenti nazionali (La Repubblica, L’Espresso, La Stampa, il Secolo XIX, Il Messaggero, La Nazione, Radio Deejay, Radio Capital, Radio24). Grazie alla partnership strategica con il Gruppo Zucchetti, Exelis è in grado di rispondere con un’unica piattaforma alle esigenze gestionali, amministrative e contabili dei clienti. Il Team: lavorare in totale armonia con i colleghi è da sempre l’arma vincente. Ogni componente del Team è parte propositiva di un processo che ha come unica “mission” quella di portarti al risultato. Exelis ricerca Sviluppatori software con un’ottima conoscenza della programmazione ad oggetti strutturata e delle basi dati. Sede di lavoro: Bagnolo in Piano (RE). Titolo di studio richiesto: laurea o laurea magistrale in informatica, Ingegneria Informatica, Matematica.

Farmacie Comunali Riunite

L’Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite gestisce una rete di 27 farmacie del Comune di Reggio Emilia, e partecipa alla gestione di diverse farmacie sul territorio di Modena e Sassuolo: la mission dell’Azienda è quella di lavorare con responsabilità e impegno alla realizzazione di un servizio farmaceutico moderno ed efficiente per la popolazione. Pur facendo parte di un unico gruppo, le singole farmacie si caratterizzano per alcune linee particolari di prodotti nonché per i diversi servizi che erogano all’utenza (prenotazioni CUP, autodiagnosi, ecc.) studiati in modo da soddisfare le diverse esigenze dei pazienti. Al momento sono interessati ad incontrare giovani Farmacisti da inserire in alcune delle proprie sedi, in particolare sul territorio reggiano.

GENERALI Agenzia Generale di Modena

Con 6 milioni di clienti è un punto di riferimento delle famiglie e delle imprese italiane per i servizi assicurativi. Oggi in Italia è tra i leader di mercato. L’organizzazione è capillare e radicata sul territorio, costituita da 5.600 punti vendita di cui 1.500 Agenzie e 2.300 agenti in tutta Italia, pronti ad assicurare presenza costante, competenza e disponibilità. La squadra che opera nell’Agenzia di Modena è oggi composta da 60 persone tra dipendenti e collaboratori commerciali, per offrire un servizio efficiente e sempre più vicino alle esigenze della clientela. Sono interessati ad incontrare laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Comunicazione e Marketing da inserire come Consulenti Previdenziali Assicurativi, District Manager e altri profili in base alle diverse esigenze aziendali.

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI

Grandi Salumifici Italiani è il riferimento nel mercato italiano dei salumi e dei secondi piatti pronti freschi, ed è tra i maggiori player internazionali nel settore della salumeria di qualità. Con 14 stabilimenti in Italia, 1800 dipendenti, presente con i propri prodotti in 34 paesi, è una realtà internazionale interessata a neolaureati in Ingegneria, Lingue, Economia, Chimica, Biologia e Scienze Alimentari per stage post laurea.

HPE COXA

HPE COXA is a provider of engineering solution, technology and precision manufacturing to the automotive, motorsport, automation solution and defense sector. Founded in Modena in 2010 by Piero Ferrari, it is the union of Hpe and Coxa. Today the company is able to manage for its customers the whole product chain. Sono attualmetne disponibili le seguenti posizioni di tirocinio per tesi e post laurea: planner engineer per Laureandi in Ingegneria Gestionale e master advanced manufacturing additive engineer – supplier quality engineer – structural analysis engineer – stuctural analysis engineer for additive – testing engineer – vehicle design engineer per Laureandi o neolaureati in Ingegneria Meccanica o indirizzi similari.

Infolog S.p.A.

Azienda con oltre venticinque anni di esperienza nella fornitura di software gestionali e soluzioni strategiche per grandi imprese. Le aree principali di business sono: Logistica, ERP-CRM e soluzioni Software. La collaborazione con società del territorio nazionale e soggetti di spicco del panorama ICT, potenzia il posizionamento sul mercato informatico di Infolog Spa e consente di realizzare diversificati progetti di system integration a livello nazionale. Attualmente i profili più ricercati sono: laureandi e laureati triennali e magistrali in Ingegneria Informatica, Gestionale e Scienze Informatiche. Particolare rilevanza hanno la conoscenza del linguaggio di programmazione Java e l’avere svolto progetti di lavoro in team. Sarà considerato un plus la conoscenza dei processi logistici e degli strumenti di reportistica. Verranno proposti periodi di tirocinio di 3/6 mesi finalizzati all’assunzione e/o contratti di lavoro il cui inquadramento verrà concordato in sede di colloquio.

Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia

Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia è un’Associazione di categoria che opera in posizione consolidata nel settore dei servizi alle imprese. Da più di 50 anni, Lapam è sul territorio con 55 sedi e oltre 600 dipendenti che grazie alle loro competenze danno supporto alle piccole/medie imprese del territorio proponendo soluzioni, servizi e consulenza. Negli anni Lapam ha creato un’efficiente rete di servizi utili a far fronte alle necessità e problematiche che si presentano nel gestire un’impresa. Dal core business in ambito fiscale e paghe – consulenza sul lavoro, si è giunti ad allargare progressivamente il raggio d’azione al credito, alla sicurezza, alla gestione ambientale, all’informatica per arrivare ai nuovi servizi per l’export, gli appalti, la finanza agevolata, in un crescendo di competenza e consulenza sempre più qualificata. Lapam cerca risorse con spirito di iniziativa, voglia di mettersi in gioco e motivazione a cui offrire percorsi di formazione finalizzati alla crescita professionale in un ambiente stimolante e dinamico. I profili più ricercati sono laureati in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale e Ingegneria Ambientale (lauree di primo livello o magistrali). In base alle caratteristiche delle risorse proponiamo inserimenti con contratto di apprendistato, contratto a tempo determinto, contratti a tempo indeterminato, tirocini curriculari o tirocini post laurea retribuiti.

LIPARI CONSULTING

Lipari Consulting, società di Management Consulting, giovane ed in continua crescita, operante in ambito Finance, GDO, Editoria, Telco ed Energy ricerca laureati o laureandi con brillante background accademico per collaborazioni e presidio di progetti Business e IT: Junior Business Consultant con Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Economia, Finanza o Management – Neolaureati o laureandi in ambito informatico per un percorso di Training on the Job nei settori in cui l’azienda opera, con l’opportunità di partecipare a progetti innovativi legati al mondo IT. Sviluppatori Front-End Junior laureati triennali o magistrali in Informatica o Ingegneria Informatica. Per tutte le posizioni sopra elencate è richiesta disponibilità alla trasferta nazionale e, se richiesto, internazionale. Titolo preferenziale sarà la conoscenza ad un livello minimo di Inglese. Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV aggiornato a job@lipariconsulting.com con oggetto “Incontro UNIMORE 2018 – posizione per la quale ci si candida”.

MARAZZI GROUP

Marazzi è il marchio più noto nel settore delle piastrelle di ceramica. Presente in più di 140 Paesi, è riconosciuto come sinonimo di ceramica di qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior made in Italy nel settore dell’arredamento e del design. Oggi Marazzi fa parte di Mohawk Industries Inc., il più grande produttore mondiale nel settore del flooring quotato alla Borsa di New York, e vanta una straordinaria notorietà internazionale sia presso progettisti, architetti ed imprese edili che tra i distributori e i clienti finali. Attualmente sono aperte le seguenti posizioni: Manufacturing Analysis Specialist – Product Analyst – Trade Marketing Analyst – Junior Area Manager Mercato Francese – Junior Product Manager – Engineering Project Manager – Customer Service Assistant. Sono pertanto interessati ad entrare in contatto con laureandi o neolaureati in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Edile/Civile, Architettura, Design, Economia, Marketing, Matematica, Statistica, Lingue.

NUMBER 1 LOGISTICS GROUP

Leader italiano nella logistica integrata per i beni di largo consumo (FMCG). L’impresa ricerca per inserimento su Parma e Milano 6 neolaureati da inserire con contratto a tempo determinato di 12 mesi in diverse aree aziendali: amministrazione, pianificazione e trasporto, network. I candidati ideali sono laureandi e laureati ai Corsi Magistrali di Economia e Ingegneria. Sarà valutata positivamente la conoscenza della lingua inglese e l’aver trascorso un periodo di studio/lavoro all’estero.

SITI-B&T Group

SITI-B&T Group è uno dei principali player a livello mondiale nella produzione di impianti completi al servizio dell’industria ceramica e dei sanitari. Con una presenza capillare in tutti i mercati, il Gruppo propone soluzioni tecnologiche d’eccellenza e servizi innovativi, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica e della riduzione dei costi di produzione. Una strategia innovativa che ha reso Siti B&T Group un qualificato ‘full provider’ per il settore, grazie alle unità operative: Tile dedicata agli impianti completi per piastrelle, Projecta Engineering e Digital Design orientate verso la decorazione digitale e progetti grafici digitali, Ancora produttrice di impianti per la finitura superficiale dei prodotti ceramici e B&T White rivolta al settore dei sanitari. SITI-B&T Group ricerca persone che possano ispirare creatività anche negli altri, molto orientate al lavoro in team, dotate di leadership e che abbiano il desiderio di sviluppare le loro potenzialità. Offre importanti opportunità di crescita in Area Commerciale e Tecnica rivolte a neolaureati in Ingegneria o Economia.

SYSTEM LOGISTICS

Fornitore globale di soluzioni innovative di intra-logistica per l’ottimizzazione della supply chain di magazzini, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi in tutto il mondo.Con un focus speciale sull’industria alimentare (bevande, alimenti, grande distribuzione), System Logistics sviluppa soluzioni “su misura” di automazione di magazzino e di picking (prelievo e consolidamento ordini), che includono traslo-elevatori, miniload, veicoli a guida laser (LGV), sistemi di movimentazione, software e servizi. La maggior parte delle tecnologie utilizzate nelle soluzioni intralogistiche proposte ai clienti sono interamente progettate, ingegnerizzate, prodotte e installate da System Logistics, che può quindi vantare una padronanza completa dei sistemi forniti. L’azienda ricerca laureati in Ingegneria Informatica, Gestionale ICT, Meccanica, Elettrica, Elettronica, Meccatronica, Automazione, Matematica e Fisica.

UMANA Agenzia per il Lavoro

Umana è un’Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro, nata a Venezia nel 1994. Umana offre alle imprese clienti servizi personalizzati di sviluppo e gestione delle risorse umane: Somministrazione di lavoro, Staff Leasing, Intermediazione, Ricerca e Selezione del personale, Outplacement, Formazione, Politiche Attive del Lavoro e Age Management. Umana seleziona risorse umane per tutti i settori. Dispone di una estesa rete di filiali su tutto il territorio nazionale in cui opera una squadra di 800 dipendenti attraverso cui vengono selezionate le migliori professionalità per le aziende che cercano personale. Attualmente, per importante azienda del settore domotico in zona Modena (MO) Umana assume Neolaureati in Marketing e/o comunicazione d’impresa, che si occupino della gestione eventi dell’azienda, di attività di prima segreteria e amministrazione – per nota realtà biomedicale in zona Mirandola (MO) Umana assume Adetti al laboratorio chimico- biologico con laurea in Biologia – ricerca per assunzione Ingegneri Meccanici ed Ingegneri Elettronici per grandi realtà metalmeccaniche in zona Mirandola (MO) e Pegognaga (MN).

Valuement Group

Valuement Group è una società di consulenza, internazionale, specializzata nell’analisi dei processi amministrativi e di acquisto, con sedi in Europa (Italia, Francia, Polonia e Romania), Russia e Middle Est. I loro interlocutori sono principalmente C-level Manager (CEO, CFO, CIO, etc.). Si occupa di profit recovery, consulting e outsourcing. Lo scorso anno la popolazione aziendale di Valuement Group è cresciuta del +40%, raggiungendo la quota di 120 persone. Per il 2018 si sono dati un altro sfidante obiettivo, crescere di un ulteriore 20%. In Italia i Team operativi operano su tutto il territorio, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Sono alla ricerca di Laureandi e Laureati in discipline Economiche e Ingegneria Gestionale da inserire nelle Business Unit, su tutto il territorio italiano, con percorsi di stage retribuiti e altamente formativi e/o apprendistato. Offrono la possibilità di entrare a far parte di una Start-up, che è ormai una conferma nel proprio settore di riferimento, in forte crescita e di respiro internazionale. La possibilità di lavorare in team di piccole/medie dimensioni con professionisti, dalle competenze trasversali, provenienti da grandi società di consulenza, aziende internazionali e multinazionali che hanno deciso di sposare il progetto Valuement.

WELFARE4YOU

Welfare4You S.r.l. è una società specializzata nella progettazione di piani di welfare aziendale e gestione dei Flex Benefits, con soluzioni informatiche innovative ed una gestione in full outsourcing, massimizzando i benefici economici per l’azienda e dipendenti. Welfare4you Srl è interessata ad incontrare laureati in Giurisprudenza, Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale per stage in ambito Welfare aziendale a Milano. Per informazioni e candidature inviare il curriculum anche prima dell’evento all’indirizzo e-mail job@welfare4you.it.

ZURU TECH

ZURU fu fondata nel 2004 e ad oggi è l’azienda multinazionale produttrice di giocattoli con la più rapida crescita a livello mondiale ed è considerata una delle più innovative nel settore. La tecnologia produttiva automatizzata e la gestione della catena di distribuzione all’avanguardia permette di estendere la rivoluzione in un settore che necessita di cambiare: l’edilizia. ZURU TECH e il progetto DreamCatcher nascono dall’investimento nel settore edilizio e dallo sviluppo del processo di automazione “lights-out” per prefabbricazione di edifici, nel quale ZURU prevede di costruire e operare quello che sarà il terzo più grande impianto di produzione mondiale che copre oltre 1,2 milioni di metri quadri. Stanno sviluppando a Modena il software di disegno architettonico (BIM) “DreamCatcher” il quale si collega direttamente agli stabilimenti nei quali, grazie all’automazione, si producono e verranno spedite direttamente al sito dei clienti, le parti fabbricate pronte all’assemblaggio dell’abitazione stessa. Posizioni aperte: Sviluppatore Software BIM (c++) e Sviluppatore Software MOM (C#).

Per informazioni: Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement – placement@unimore.it – tel. 059 2057093-7094-7097