Leonardo Becchetti in Fondazione San Carlo per illustrare le potenzialità di forme di economia dal basso

Venerdì 16 marzo proseguono alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo dedicato al tema Politica. Istituzioni e società nelle culture dell’Occidente, ideato dal Centro Culturale. L’incontro di venerdì, dal titolo Responsabilità sociale.

Il paradigma dell’economia civile e le sue risposte nello spazio della globalizzazione, sarà tenuto da Leonardo Becchetti, professore di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata. Editorialista del quotidiano «Avvenire», è autore del blog Felicità sostenibile sul sito internet www.repubblica.it e fa parte del comitato editoriale del «Journal of Financial Stability». È fondatore di “NeXt. Nuova economia per tutti”, rete di cittadini, imprese e organizzazioni del terzo settore. Nei suoi lavori ha approfondito la relazione tra etica ed economia, dedicando particolare attenzione alle diverse forme di sviluppo sostenibile, all’economia delle relazioni e della condivisione e alla responsabilità sociale nei consumi e nei risparmi. Recentemente ha scritto: Capire l’economia in sette passi. Persone, mercati e benessere (Roma 2016); La ricca sobrietà. Economia politica (e politica economica) dell’enciclica Laudato si’ (Roma 2016); Le città del ben-vivere. Il manifesto programmatico dell’economia civile per le amministrazioni locali (Roma 2017); et al., Cristiani ragionevoli. Oltre i luoghi comuni della scienza e dell’esistenza (Roma 2018).

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta web collegandosi al sito www.fondazionesancarlo.it. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente sullo stesso sito, dove sarà accessibile gratuitamente. A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.