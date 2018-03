Campionati invernali UISP per esordienti e giovanissimi: alla grande Vignola e Sassuolo

Lo scorso week end lo Stadio del Nuoto ha ospitato i campionati invernali UISP per esordienti e giovanissimi 2018, che hanno annoverato la partecipazione di oltre quaranta società , provenienti da Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Campania, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Marche con 1200 atleti gara. Come consuetudine non è mancato il folto pubblico a gremire gli spalti dell’impianto romagnolo.

Anche quest’anno, le società della nostra provincia hanno ben figurato, con l’ottimo 5° posto finale dell’Olimpia Vignola, seguita, tra le compagini modenesi, dal Team Futura di Finale Emilia (27.) e dal Nuoto Club Sassuolo (30.)

La vittoria finale è andata alla rappresentativa piemontese del River Borgaro che, ha bissato il successo dello scorso anno davanti al CN Persiceto ed Equipe Sportiva, con la Filgud 4^ a precedere di pochi punti l’Olimpia Vignola, battuta anche in ragione di un regolamento che attribuisce punti partecipazione, avvantaggiando così le compagini non solo competitive ma numericamente più di peso.

L’Olimpia Vignola ha dimostrato la sua compattezza con due ori, quattro argenti e tre bronzi, oltre a numerosi, piazzamenti tra i primi otto nelle classifiche individuali, con un secondo, un terzo e due quarti posti nelle staffette, a testimonianza dell’ottimo livello medio degli esordienti vignolesi.

Tra i vignolesi grandi prestazioni di Valentina Pezzoli, oro nei 100 misti e 2^ nei 50 rana, e di Elisa Neri, oro nei 50 dorso e 3^ nei 100 misti. Federica Roli ha conquistato un argento nei 50 dorso mentre il settore maschile ha issato Riccardo Venturi sul 2^ gradino del podio nei 100 rana, con Cristian Bonetti bronzo nei 50 farfalla.

A completare i podi la 4 x 50 mista esordienti B (Elisa Neri, Valentina Pezzoli, Agata Soli, Aurora D’Ingianni) si è resa protagonista con un ottimo 2° posto, mentre la staffetta esordienti C 4×50 mista è salita gradino basso del podio con Giorgia Barani, Federica Roli, Noemi Cantelmo, Elisa Moruzzi.

Tra le società modenesi bis di rilievo del sassolese Antonello Mottola: oro nei 100 stile libero abbattendo il muro del minuto, e medaglia dello stesso metallo nei 100 farfalla, mentre l’unico podio per Team Futura porta la firma di Agata Piccioli, giunta terza nei 100 dorso.

Una due giorni di gare che si è sviluppata con grande partecipazione e impegno di atleti e realtà organizzatrice, nel segno di una grande partecipazione e dell’assoluto fair play in vasca e sugli spalti, come dovrebbe sempre accadere nello sport di ogni genere e livello.